Арестовича заподозрили в работе на Кремль

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович может оказаться агентом российских спецслужб.

К такому выводу в эфире «Радио НВ» пришел экс-руководитель секретариата президента Ющенко и бывший вице-премьер по вопросам европейской интеграции Олег Рыбачук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Рыбачука, заявления Арестовича в эфирах различных интернет-проектов говорят о его политических амбициях, а сам неспроста занял нишу покинувших Украину политиков, которые выступали с пророссийских позиций.

«Я начал интересоваться, в частности, через свои западные контакты. Оказывается, человек, мягко говоря, странный. Он очень хочет – помните его интервью, «я знаю, что я буду президентом», эта неадекватная самооценка. Я не говорю о том, что он обязательно выполняет задания, но то, что он хочет понравиться, и то, что он как минимум полезный идиот – для меня это понятно», – сказал экс-вице-премьер.

«Он в этой нише самый активный, потому что все Мураевы – они уже там, поубегали, а он – вроде бы тут, у него есть какая-то часть, когда он подбадривал, ну, как Коломойский защищал свой бизнес и был патриотом.

Я к тому, что российские спецслужбы необязательно прямо вербуют, и ты прямо знаешь своего вербовщика и ходишь к нему, получаешь СМСку, какой-то платеж и получаешь задания. Есть, конечно, и такие, их пачками ловят наши спецслужбы. Но когда мы говорим про агентов влияния, то они их аккуратно выращивают», – заявил Рыбачук.