Арестовичу задали неудобный вопрос на форуме с Израилем

На международном саммите в Киеве советнику главы офиса президента Украины Алексею Арестовичу пришлось оправдываться перед Израилем.

Правда, вопрос был вовсе не по поводу нацистов-бандеровцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вообще Украина и Израиль – это единственны две страны в мире, которые стоят перед лицом того, что некоторые страны провозгласили их уничтожение, то есть Украины и Израиля не должно быть. Может, я ошибаюсь, но третей страны я не знаю, по поводу которой говорят, что она не должна существовать. Это хорошая базовая платформа для поиска взаимопонимания», – начал разглагольствовать Арестович.

В ответ модератор встречи поставил украинскому представителю неудобный вопрос.

«Украина проголосовала трижды против Израиля, против международного суда. И в переговорах это был призыв призвать Израиль к переговорам с палестинцами в городе Москва. Это охарактеризовали как полный абсурд и ерунду. Поэтому вопрос Алексею Арестовичу. Пан Алексей, вы можете объяснить, почему такое происходит, и можем ли мы надеяться на изменение?» – спросил модератор.

Советник Зе-офиса признался, что не знает ответа на этот вопрос, однако взялся «предположить».

«Когда Украина стала независимым государством в 91-м году, она должна была сохранить всю систему международных соглашений, которые унаследовала от СССР, потому что это сейчас все считают, что все легко признают страну, но это долгий и долгий период. Он иногда занимает несколько лет. А, если ты изменяешь систему, то есть преемственность международных соглашений, то у некоторых стран возникают вопросы, стоит ли тебя признавать. И эта инерция украинской дипломатии продолжается уже 31 год.

Например, мы говорим: если мы страна, которая находится под ядерной угрозой, то, наверное, мы должны голосовать против других ядерных угроз, если мы страна под оккупацией, то, если мы страна под оккупацией, то должны голосовать против других оккупаций и так далее.

А речь о чём: мы знаем, как СССР относился к Израилю, как квалифицировал то, что происходит в Израиле, например вопрос ядерного оружия, вопрос оккупации так называемой палестинской территории и так далее. Я усматриваю в этом инерцию украинской дипломатии. Моя позиция известна. Я считаю, чтобы избежать громких слов, странные случаи, когда говорят, что давайте заставим Израиль договариваться с так называемыми палестинцами в так называемой Москве. Это преувеличение, скажем так.

Но, всё-таки, не я определяю государственный курс, и для меня самого большой вопрос, является ли это установившейся позицией для Украины сегодня, или это является инерцией. Я надеюсь, что это недосмотрели из-за того, что из-за перечня заданий, который встали перед военно-политическим руководством страны», – оправдался Арестович.