Арестуем! Отомстим! – Крымчан стращают карой Украины

26.02.2021, Симферополь, Александр Ростовцев

Новости Украины

В четверг, 25 февраля, в Киеве состоялась «правозащитная» сходка, участники которой пугали «всех виновных в массовых преследованиях украинских и иностранных журналистов в Крыму» уголовной карой в Международном суде в Гааге.

Поводом послужило завершение прокуратурой Международного уголовного суда в декабре 2020 года «расследования» по делу «Ситуации на Украине». Чтобы не дать заваренной каше остыть, украинская сторона зарядила в сторону «самого справедливого суда в мире» очередную порцию испачканной туалетной бумаги – «новые факты преступлений против свободы слова в оккупированном Крыму».

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Как всегда, сходка артели «Напрасный труд» была обставлена со всей паучьей серьёзностью. Кривляться на сложных щах в «правозащитный» балаган пригласили: «главпрокурора по АРК с Севастополю» Поночовного, исполнительного директора «Украинского Хельсинского союза по правам человека» Павличенко, представителя офиса генпрокурора Украины Кориняк, зам смотрящего за Крымом от Зели Свиридову, трудящегося в «Крым.Брехалиях» меджлисовского холуйка Семену, «медиакоординаторку» «Крымской правозащитной группы» и грантоед-провокаторшу «Крымского центра журналистских расследований» Седову.

По идее, один только вид этой «могучей кучки» должен был нагнать страха на всех «пособников российских оккупантов» в Крыму, но хочется всего лишь вымыть руки.

Сами разговоры о том, как собравшиеся собрались передать участников Русской весны на суд в Гаагу и любоваться на процесс, потирая потные лапы, не очень интересны, как любая дурацкая суета вокруг шкуры неубитого медведя.

Интересно другое. Судя по всему, в Киеве до сих пор не улеглись эйфория вместе с нездоровым ажиотажем, взбаламученные ещё два месяца назад сообщением, что Международный суд в Гааге принял к рассмотрению пакет кляуз «о преступлениях в Крыму», как будто дело уже не только на мази, но и вынесен суровый приговор «виновным».

За пару недель до Нового года в Киеве поднялся радостный переполох: казалось, одержана очередная сокрушительная «пэрэмога» над клятыми москалями. Каждый приписывал себе основную заслугу в этом «историческом решении».

Члены партии «Европейская солидарность» попугаями твердили, будто это всё стало возможным «благодаря политике пятого президента Украины Порошенко», экс-прокурор Юга Луценко тянул одеяло на себя, рассказывая окружающим захватывающие истории, как благодаря его личным контактам с судьями МУС удалось убедить Гаагу взять это дело на рассмотрение.

В общем, «процесс над российскими преступниками в Гааге стал ближе».

Правда, некоторым скептикам из украинской власти удалось не впасть в раж и прочитать, что же там такого «пэрэможного» написала прокурор Гаагского трибунала Фату Бенсуда.

Типичная проблема для подобных мутных дел – не выйти в следственном азарте на самих себя.

Первым прозрел бывший нардеп и боевик нацистского полка «Азов» Игорь Луценко (однофамилец экс-пгокугога). Дословно цитируем его предостерегающий вопль в Фейсбуке:

«Догадайтесь, какой категории угрожают приговоры со стороны МУС? Правильно, только нам, добровольцам и мобилизованным… Потому что Россия не признает и близко юрисдикцию МУС. Никаких механизмов влияния на нее МУС не имеет, так что никого не привлечет к ответственности… Кем тогда будет заниматься МУС РЕАЛЬНО? Правильно, нами…».

Нацист Луценко в данном случае абсолютно прав. В те далёкие времена, когда руководства России и Украины испытывали иллюзии в отношении дружелюбия и строжайшего соблюдения законности единой Европы, были подписаны протоколы о намерении признать Римский статут и верховенство Международного уголовного суда.

В России вовремя опомнились с ратификацией, бумажку быстренько спровадили в мусорник, а в 2016 году Путин лично распорядился не признавать ни Римский статут, ни МУС.

Украиной, напротив, был выбран путь по граблям, который, по идее, должен был привести её в райские кущи Евросоюза. Был создан прецедент с унизительным поражением в Международном суде ООН в споре с Румынией вокруг шельфа острова Змеиный. Вместо того, чтобы проигнорировать решение МС ООН и продолжать владеть шельфом Змеиного, администрация Ющенко за здорово живёшь уступила соседу 10 тысяч кв. км нефтегазоносного участка Чёрного моря, предложив общественности утешиться: мол, «в международном праве не бывает побед и поражений».

Что до Римского статута, то формально Украина его не ратифицировала, однако, подмахнув договор о «евроинтеграции», фактически признала его верховенство на своей территории, а изнемогавшая от еврооптимизма путчистская Верховная рада приняла законопроект о ратификации Римского статута в первом чтении.

Точку поставил в 2015 году медноголовый болванчик Климкин, передавший в Гаагу соответствующий парламентский документ.

Что интересно, изо всех сил стараясь вырыть яму России, порошенковские дегенераты просмотрели положение, согласно которому Гаагскому трибуналу были переданы полномочия на рассмотрение военных преступлений. И, как известно, юристы в Гааге последние 5 лет фиксируют «подвиги» бандеровских карателей в Донбассе и даже обещают использовать в следственных мероприятиях доклады ООН, среди которых только батальону «Айдар» и «одесской Хатыни» посвящено немало разоблачительных документов.

Так что опасения экс-депутата из полка «Азов» вовсе не являются пустыми фобиями. Не в пользу экзальтированных политических украинцев говорит и тот факт, что «Ситуация на Украине» Гаагой рассматривается как внутренний конфликт, а не «российско-украинская война», о чём постоянно шамкают представленные на сходке «правозащитники».

Что касается Крыма, то в заявлении Фату Бенсуда, как и в случае Донбасса, речь идёт о рассмотрении «преступлений, совершённых всеми сторонами конфликта».

Учитывая, что у прокуратуры МУС руки коротки дотянуться до руководства и ополчения Крыма, и Донбасса, а все принятые Гаагой судебные вердикты Россией с ЛДНР даже не будут рассматриваться, заведение тётушки Бенсуда будет вынуждено заниматься теми, до кого руки дотягиваются – упоротыми «цэевропейцами», погрязшими в крови и преступлениях. Так что фронт работ МУС предстоит серьёзный. Особенно если принять во внимание, что военные преступления не имеют срока давности.

Кстати, о тётеньке Фату Бенсуда. Ангажированность и упоротость европейских законников вызывает раздражение не только у России. Против главного обвинителя МУС, а также против главы отдела юрисдикции Мочочоко администрация Трампа ввела персональные санкции. Новая администрация Байдена санкции не отменила, о чём не спешат распространяться ликующие «политические украинцы».

На поставленный сходкой вопрос: «СМИ (украинские) в оккупированном Крыму – террористы и экстремисты?», – мы ответим просто: украинские СМИ, блогеры и прочая пишущая хрень – провокаторы.

«Могучая кучка» пожаловалась в Гаагу на закрытие в российском Крыму телеканалов «Черноморская» и ATR, а также «Центра журналистских расследований».

В отчётах «украинской правозащиты» постоянно говорится, что журналистов этих изданий постоянно избивали, хотя у нас все ходы записаны: гнали, было дело, но не били.

С «Черноморкой» дела обстояли проще простого. Её владелец, бандит Сенченко, став нардепом от партии «Батькивщина», давно потерял интерес к своему детищу и полностью прекратил финансирование, предложив сотрудникам ЧТРК работать «за идею». В результате телекомпания задолжала зарплаты своим работникам за много месяцев (что вызвало массовый отток кадров) и огромную задолженность за ретрансляцию сигнала перед государственными органами связи и телекоммуникаций.

Власти при Януковиче на эти выходки Сенченко смотрели сквозь пальцы, поскольку ЧТРК оставалась единственным в Крыму оппозиционным телеканалом, отчего ликвидация злостного неплательщика могла подмочить демократический имидж «овощей» в глазах Европы.

При российской власти смысла в соблюдении нелепого политеса уже не было, так что остатки ЧТРК выставили на улицу, отчего медиарупор Сенченко тут же ушёл в интернет, чтобы уже оттуда пугать крымчан «ужасами нашего городка».

То, как вели себя журналисты и телеоператоры ATR в Крымскую весну, довелось наблюдать собственными глазами. Девочки-репортёры назойливыми мухами лезли с вопросами сначала к «вежливым людям», а затем к стоящим в оцеплении ополченцам, тыча в лица микрофонами, стараясь спровоцировать скандал и конфликт. Телеоператоры не отставали, норовя ударить в лицо объективом видеокамеры вооружённых людей при исполнении.

1 марта 2014 года, когда «вежливые» покинули здания Совмина и парламента Крыма, корреспондентка ATR попыталась спровоцировать конфликт с оцеплением у Дома профсоюзов, откуда недавно «попросили» на выход «Центр журналистских расследований». Столь грубые и неприкрытые действия разозлили собравшихся людей, отчего журналисточку вместе с оператором вытолкали от греха подальше, но бить – не били.

«Центр журналистских расследований Крыма», от которого на сходку пришла жиночка Седова, как «пострадавшая от российской оккупации», – это грантоедская контора, жравшая в три горла с рук соросовского Фонда «Видродження» и USAID. Были и другие кормушки. Ещё при Украине руководство этой лавочки (Притула, Самар и другие) погрязло в коррупционных скандалах с присвоением выделяемых грантов и недобросовестным исполнением работы заказчика.

В частности, руководство Центра несколько лет подряд сливало чешским заказчикам единожды выполненные результаты опроса о «европейских ценностях молодых крымчан», прикарманивая выделенные деньги. Интересно, что опросы Центра заказывали и оплачивали чешские МВД и спецслужбы через фонд «People in Need», а в 2013 году несколько «журналистов-расследователей» Центра мотались в Прагу для встречи с кураторами: бывшим шефом тайной полиции Иржи Новотным, главой МВД Яном Румлом и экс-министром экономики Иржи Скалиским.

Не менее интересно, что при Украине гранты в Крыму от соросовского «Видродження» распределял специально назначенный куратор, тогда как в других регионах Украины не было спецпредставителей Сороса, что говорит об особом внимании к полуострову «тайного правительства рептилоидов».

Через «Центр журналистских расследований в Крыму» Сорос и чешская тайная полиция старались раскачать общественно-политическую ситуацию и отработать на полуострове методы «Арабской весны».

Учитывая, сколько на 2013 год в одном только Симферополе собралось «хизбов» и боевиков ИГИЛ под вывеской «общежития исламской молодёжи», полыхнуть могло мощно, если бы не «День вежливости». Надо думать, низкий КПД подрывных действий объясняется зашкаливающей коррупцией местных грантоедов, доля «откатов» которых с каждого выделенного гранта (по словам знающих людей) достигала 30-50%.

Ясно и ежу, что в Крыму под крышей «демократических украинских журналистов» действовали агенты влияния, которых не станет терпеть ни одно уважающее себя государство.

Победившая Крымская весна заставила всю эту шелупонь спасаться бегством в «колыбель революции гидности» и выступать там дрессированными пуделями на всевозможных пресс-конференциях, изображая «униженных и оскорблённых российской агрессией».

Та же Седова сегодня продолжает строчить в графоманском режиме «расследования» о «милитаризации детей в Крыму», среди которых ослепительным перлом сверкает «разоблачение» о закупке пневматических ружей для артековцев, названное «масштабным военным преступлением».

Подача материала уровня «Геббельс» достигнута. Маразм продолжает крепчать.