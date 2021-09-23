Арестуют? В Крыму отправлен в отставку куратор восстановления после Украины

23.09.2021 13:07 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

Депутаты Госсовета Крыма согласовали отставку вице-премьера республики Евгения Кабанова. Бывший руководитель одной из крупнейших строительных фирм Севастополя был назначен на эту должность в ноябре 2018-го года и курировал реализацию программы восстановления полуострова после пребывания под Украиной, а также вопросы строительства и транспорта. Вместе с ним в отставку подал и министр строительства Михаил Храмов, который так же, как и Кабанов, приехал из Севастополя.

О том, что Кабанов вскоре лишится должности, было известно достаточно давно – минувшим летом в разгар избирательной кампании он неожиданно снялся с выборов в Госдуму, хотя шел от «Единой России». Тогда оппоненты Кабанова утверждали, что снятие связано с интересом к нему правоохранительных органов.

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От федерального центра программу курирует первый вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он мог быть недоволен работой Кабанова, считает севастопольский политик Вадим Колесниченко.

«Наверное, здесь имела место и позиция вице-премьера Российской Федерации Хуснуллина, который отвечает за ФЦП. И я полагаю, что Кабанов тоже сам, скорее всего, принял для себя какие-то решения, чтобы сконцентрироваться на чистом бизнесе и уйти от государственной службы, потому что она сама по себе непростая».

Все предшественники Кабанова имели претензии со стороны силовиков после работы на этой должности, напоминает севастопольский общественник Иван Комелов.

«То, что позиции господина Кабанова пошатнулись, было понятно уже по тому, что он лишился статуса кандидата в депутаты Госдумы. Я думаю, что ему просто дали доработать до конца избирательной кампании, ее результаты уже оглашены, и никакого интереса сохранять вице-премьера, по всей видимости, у руководителя республики уже нет. Поэтому Евгений Кабанов написал заявление об отставке, как и его подчиненный Михаил Храмов. Что касается интереса силовиков непосредственно к вице-премьеру Евгению Кабанов, то это очевидно, неоднократно об этом писали. Напомню, что все предшественники, работавшие на должности вице-премьеров по ФЦП, на сегодняшний день находятся в местах лишения свободы, поэтому перспективы для возбуждения дела, по всей видимости, есть», – говорит Комелов.

Крымский политолог Иван Мезюхо, напротив, считает, что у Кабанова вряд ли будут проблемы с силовиками.

«Тут, мне кажется, надо отделять зерна от плевел. Все-таки, недавно завершилась избирательная кампания по выборам в Госдуму. Так как определенное время Евгений Кабанов участвовал в ней, то он, как и другие кандидаты, получил свою порцию черного пиара. Поэтому сегодня отделить правду от неправды крайне затруднительно… То, что отставка Кабанова была предсказуема, можно говорить с уверенностью – все, кто считает себя политически активными, уже давно располагали подобными сведениями». По мнению Мезюхо, отставка Кабанова и министра строительства Храмова при этом не приведет к сбою в реализации ФЦП: «Я убежден, что отставки в Крыму, будь то на уровне министров или вице-премьеров, не могут серьезно повлиять на ФЦП, потому что к ее реализации приковано внимание федерального центра. Благодаря этому вниманию ряд вопросов, которые возникают, решаются оперативно. Серьезные инфраструктурные проекты будут продолжены, замена одного курирующего вице-премьера на другого в этом смысле негативно не повлияет на ситуацию».

Иного мнения придерживается общественник Александр Талипов.

«Даже если назначить на место вице-премьера Кабанова кота Аксенова, хуже с реализацией ФЦП уже не будет. И так многие объекты, которые закладывали по ФЦП, уже никогда достроены не будут. Я сомневаюсь, что Кабанов был специалистом от Бога, который мог поднять строительство в Крыму и осуществлять действительно контроль, вводить новации, которые смогли бы помочь развитию. Наоборот, с приходом Кабанова, строительная отрасль была отброшена назад, под интересы девелоперов. Был принят целый ряд нормативных актов, которые облегчали жизнь застройщиков, а, с другой стороны, вводили коррупционную составляющую. В частности, происходили громкие задержания в службе стройнадзора Крыма, в руководство которого также были набраны люди Кабанова из Севастополя… Безусловно, я думаю, что и снятие с выборов Кабанова, и увольнение его – это все звенья одной цепи и, наверное, действительно есть предмет интереса силовиков к его деятельности как на посту вице-премьера Крыма, так и к фирме «Интерстрой», которую долгое время он возглавлял».