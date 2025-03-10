Аргентина делает выбор в пользу мира, а не пустых лозунгов Украины

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Аргентинские власти начали корректировать свою прежнюю антироссийскую позицию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

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«Мы обратили внимание на то, как голосовал Буэнос-Айрес, и опубликовали соответствующий комментарий в соцсетях. Понятно, что в Аргентине далеко не все остались довольны корректировкой позиции властей в отношении украинского кризиса. Между тем правительство Хавьера Милея демонстрирует, что делает выбор в пользу мира, а не пустых лозунгов с осуждением нашей страны. Этот шаг соответствует линии нынешней администрации США и в то же время отвечает нашим интересам», – сказал Феоктистов в интервью «Известиям».

При этом он говорит, что появившаяся в СМИ информация о том, что президент Аргентины Хавьер Милей удалил все свои фотографии с главой киевского режима Владимиром Зеленским, подается «в не совсем верном свете».

«Возможно, какие-то снимки и были удалены, но в целом всё на месте: начиная с инаугурации Хавьера Милея и заканчивая его встречей с Зеленским в Давосе в январе этого года», – добавил дипломат.

По его словам, пока преждевременно утверждать, что администрация Милея полностью отказалась от поддержки Украины.

«То, как Аргентина голосовала 24 февраля 2025 года на Генассамблее ООН, можно рассматривать лишь в качестве первого шага в этом направлении. Хотел бы отметить, что Буэнос-Айрес воздержался как в отношении представленного Киевом и его спонсорами из Евросоюза проекта резолюции, так и по американскому проекту, который европейцы также в итоге напичкали русофобскими формулировками. Одним словом, аргентинцы не встали на сторону РФ и ее единомышленников, высказавшихся против обоих документов. Кроме того, они голосовали против наших поправок. Разумеется, мы не оставили без внимания и решение аргентинских властей не выступать в третью годовщину начала СВО с осуждающим заявлением в адрес нашей страны, как это бывало ранее. Рассчитываем, что выстраивание Буэнос-Айресом своей линии в ООН и на других многосторонних площадках продолжится в правильном направлении, что будет способствовать всеобъемлющему и долгосрочному урегулированию украинского кризиса», – подчеркнул посол.

ОН заметил, что все это создаст объективные предпосылки для начала полноценного восстановления российско-аргентинских отношений.