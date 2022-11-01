Арифметика — московская лженаука: ВСУ и Шмыгаля поймали на вранье по обстрелам

01.11.2022  09:17 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
Просмотров: 789
 
Война, Дзен, Политика, Пропаганда, Статистика, Украина, Энергетика
Новости Украины

Популярный украинский оппозиционный блогер и бывший адвокат Татьяна Монтян обнаружила и высмеяла серьезные расхождения между официальными данными украинской власти о вчерашних российских обстрелов энергетических обектов Незалежной и реальностью.

«44 из полусотни ракет оккупантов подбили” – сообщает Командование Воздущных Сил ВСУ в фейсбуке. – «В 07.00 31 октября российские оккупанты нанесли несколько волн ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины. Более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 с северного Каспия и из Волгодонской области (Ростовская область). 44 крылатые ракеты уничтожено силами ПВО и техникой в зонах ответственности».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Популярный украинский оппозиционный блогер и бывший адвокат Татьяна Монтян обнаружила и высмеяла серьезные расхождения...

При этом украинский Интерфакс приводит слова премьер-министра Незалежной Дениса Шмыгаля о том, что «в результате утреннего обстрела повреждены 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах».


«Условие: было ±50 ракет, сбили 44. Повреждено 18 объектов критической инфраструктуры. Нет, определенно, арифметика — москальская лженаука. Ничем иным я объяснить данные, приводимые официальными салорейховскими источниками по вчерашним прилетам, я объяснить отказываюсь», – пишет Монтян.

«Вот и получается, что песни-пляски упоротых кастрюлек по поводу взрыва мостов и тарана беспилотниками всяких фрегатов приводят к тому, что вполне себе адекватные украинцы сидят без света и воды! А эти что-то там считают. На счетах, что ль, болезные?», – иронизирует бывший украинский адвокат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть