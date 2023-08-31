Арифметика не по Пифагору: сменит ли крымский татарин львовского еврея во главе Минобороны Украины

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На Украине снова взялись провожать из министерского кресла главу Минобороны Алексея Резникова. По данным свежего кадрового вангования, Резникова якобы назначат послом в Лондон, а его место займет нынешний глава Фонда госимущества и бывший депутат Рады от партии «Голос» Рустем Умеров – в анамнезе крымско-татарский бизнесмен, близкий к руководству запрещенного в России меджлиса крымских татар.

Во всяком случае, именно такую версию кадровой рокировки озвучил близкий к западным посольствам и прозападным НКО депутат Рады от того же «Голоса» Ярослав Железняк.

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«Насколько это точно? Ну, современная кадровая политика умеет поражать, но уже вчера утром о такой ротации предупредили посольства. По меньшей мере, некоторые. По датам: это следующая неделя, то есть первая неделя сентября», – утверждает «железный» нардеп, прославившийся в киевских кулуарах своими кадровыми инсайдами, многие из которых сбываются.

Так, именно он первым сообщил о близящейся отставке министра культуры и борца с УПЦ Александра Ткаченко.

Нужно сказать, что отставку Резникова предсказывали уже несколько раз в течение нынешнего года. И всякий раз тревожная кнопка для министра срабатывала ложно. Знатоки киевской политкухни обьясняли это сложностями подбора сменщика ввиду развернувшейся в кулуарах острой борьбы бюрократических и бизнес-группировок за один из самых важных в условиях войны пост.

А ведь, даже если бы в этой крысиной возне нарисовался явный победитель, его кандидатуру еще нужно будет согласовать с западными послами и, как говорят в Киеве, «партнерами» в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе, где расположена штаб-квартира НАТО.

Среди потенциальных сменщиков Резникова называли разные фигуры. Это и нынешний глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, и вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук, и министр инфраструктуры Александр Кубраков, и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, и – по гендерной квоте – известная волонтерка ВСУ, «мать дронов» Мария Берлинская, одна из организаторов печально известной дронной выставки в Чернигове, разнесенной российским ракетным ударом… И даже глава СБУ Василий Малюк. Это не считая нынешнего первого заместителя Резникова в ведомстве Павлюка.

За каждой из этих фигур – своя группа интересов. Ведь в сегодняшней Украине военные расходы стали доминирующими и приоритетными, на них уходит до 80 % трат государства за пределами защищенных статей бюджета.

А поскольку коррупция, недавно обьявленная Зеленским главной после русских угрозой нацбезопасности, приравненной им к госизмене, никуда не делась, как и аппетиты самих коррупционеров, смена главы ключевого, распределяющего финансовые потоки ведомства – это как раз тот случай, когда перестановка мест слагаемых очень даже меняет итоговую сумму. Такая вот коррупционная арифметика, совсем непохожая на пифагорейскую.

Вот так и получалось до сих пор, что «инсайды» из глубин Банковой «хоронили» Резникова, а в реальности ничего не менялось. Зеленский, выражаясь терминами политологического новояза «в процессе поиска замены» нынешнего министра.

Сам Резников при этом старательно держит покерфейс и на все намеки со стороны отвечает, что не обсуждает с Зеленским возможность своей отставки.

«95% общения с Зеленским касается обеспечения Сил безопасности и обороны. Остальное — что делать после победы», — говорит министр, отрицательно качая головой в ответ на соответствующие намеки СМИ.

Также весьма характерен фон, сопутствующий новым обострениям разговоров о смене министра. И минувшей зимой, и сейчас – это инициированные «соросятами» громкие коррупционные скандалы, связанные с «распилом» украинского военного бюджета (в том числе и западной финансовой помощи) на госзакупках всякой всячины для нужд ВСУ.

На Украине для обеспечения прозрачности госзакупок и тендерных процедур придумали мудреную электронную систему «Прозорро», одобренную западными борцами с коррупцией и благословленную местными грантоедскими НКО, окучивающими тему коррупции. По идее, все должно быть честно, однако практика раз за разом показывает, что обмануть хваленое Прозорро для украинских казнокрадов – как два пальца…

В прошлый раз Минобороны Резникова погорело на опубличенных «комических» ценах закупки питания для солдат. Яйца по цене втрое дороже рыночной не только возбудили украинское общество, но и дошли до ушей заокеанских «партнеров». В результате на Украину засобирались десятки американских ревизоров – следить, не уходят ли деньги налогоплательщиков в «левые» карманы.

А ведь ставшие достоянием общественности яйца были лишь верхушкой айсберга. В глубину никто особо не заглядывал. Впрочем, тогда Ермаку – главному администратору Зеленского – удалось отстоять Резникова на его посту.

Потом появилась история о российском паспорте главы департамента военно-технической политики Александра Лиева. И хотя эту информацию в скорости опровергли – осадок остался. На смену «паспортному» скандалу пришел «снарядный». Сомнительные тендеры Минобороны по закупке снарядов ненадлежащего качества на некоторое время стали пищей для разговоров критиков, но и они в итоге, утихли.

Были еще расследования в западной прессе касательно ушлой деятельности сети компаний небезызвестного «героя майдана» Сергея Пашинского, занимавшихся куплей-продажей оружия для ВСУ через посредников.

«С каждой сделкой цены растут — как и прибыль соратников г-на Пашинского — до тех пор, пока конечный покупатель – украинские военные – не заплатит больше всех… Это проверенный временем способ увеличения прибыли», – писала об этом «Нью-Йорк таймс».

Сейчас в топе новая скандальная история – грантоед-расследователь Михаил Ткач нарыл «базу» для обвинений ведомства Резникова в куда более масштабном воровстве. Вскрылось, что ведомство закупало для военных летние куртки по цене зимних, что делало эти закупки втрое дороже. Разницу поделили между собой чиновники резниковского Минобороны и исполнитель заказа – фирма «Vector avia», совладельцем которой оказался 26-летний племянник нардепа от «Слуги народа», члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Геннадия Касая.

Сам Резников называет историю с закупками летних курток вместо зимних «полной ложью» и заявляет о готовности уйти в отставку, если все подтвердится. Хотя в нормальных странах после подтверждения таких обвинений обычно уходят не в отставку, а в тюрьму.

Так или иначе, но соответствующий информационный фон для увольнения Резникова готов и ждет лишь отмашки с самого верха – от Зеленского. Куда интереснее новая кандидатура сменщика Резникова. Если слухи подтвердятся, то Рустем Умеров станет первым крымским татарином на посту министра обороны Украины. При этом, сменившем в кресле львовского еврея.

Сам Умеров до прихода в политику занимался бизнесом и все эти годы имеет дружеские отношения с главарями запрещенного в РФ «меджлиса крымско-татарского народа», который его, собственно, и выдвинул в депутаты по своей неформальной квоте, пристроив в перспективный и рейтинговый на тот момент «Голос» во главе с певцом Вакарчуком.

Умеров имеет сильные международные связи, которые он, в частности, получил во время работы над «Крымской платформой» – мероприятием пустым, но все же позволяющим обзаводиться нужными знакомствами за бугром.

На хорошем счету Умеров и у американцев – главных держателей контрольного пакета внешнего управления Украиной. Немалую роль в американской благосклонности сыграла работа Умерова в качестве помощника и советника главы Мустафы Джемилева, которого он неизменно тенью сопровождал во всех зарубежных поездках.

Умеров имеет хорошие связи с Турцией. До того хорошие, что, по слухам, ему проще дозвониться до Эрдогана, чем до Зеленского. В Раде он влиял на депутатские группы по связям с Турцией и Саудовской Аравией. В общем, человек этот во всех отношениях непростой, умный и опасный. Не попка и не клоун.

С другой стороны, оценивая возможные кандидатуры на эту должность, нужно отдавать себе отчет в том, что она больше лоббистская, медийная, финансовая и политическая, нежели на что-то влияющая в непосредственно военном плане, с точки зрения тактического и стратегического планирования каких-то военных операций. За этим – в Генштаб ВСУ, а через него – в Пентагон и Ми-6.

Министр же обороны в этой схеме – пожимает руки коллегам из НАТО, подписывает документы, торгует лицом на саммитах и пишет вдохновляющие посты в Твиттере с благодарностями за поставляемое Украине оружие.

«Нужно понимать, что министр обороны не руководит армией. Он занимается ее обеспечением и выполняет функцию политического представительства. Здесь нужен сильный политик с хорошей репутацией, способностью обеспечивать менеджерские процессы внутри самого министерства», – разъясняет украинский политолог Руслан Бортник.

При этом выгода от рокировки очевидная – ее легко можно будет «продать» общественности – как на Украине, так и на Западе, как пример эффективной борьбы с коррупцией в «демократической Украине», использовав, как аргумент для продолжения военных поставок. Как раз сейчас Брюссель призывает 27 стран-членов ЕС предоставить Киеву еще 86 миллиардов евро дополнительного финансирования. Эта сумма нужна для обеспечения поддержки Украины в течение следующих четырёх лет.