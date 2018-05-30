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Аркадий Бабченко жив. Смерть была инсценировкой
Аркадий Бабченко жив. Его смерть была инсценировкой для раскрытия подготовки покушения. Беглый либерал только что выступил на брифинге в СБУ в Киеве.
Глава СБУ Василий Грицак заявил, что вчера, после сообщения о смерти Бабченко, Следственный комитет России и представитель РФ в ООН, якобы, не случайно мгновенно потребовали от Украины расследовать убийство журналиста.
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Грицак уверяет, что на беглых российских либералов в Киеве, не только на Бабченко, готовилась серия покушений.
Самого Бабченко, якобы, должен был ликвидировать завербованный за 30 тысяч долларов ветеран АТО. Боевик получил 15 тысяч долларов задатка.
Существовал и некий посредник Г., тоже гражданин Украины, который, якобы, за организацию убийства заработал 10 тысяч долларов. Кроме того, по версии Грицака, он должен был осуществить массовую закупку оружия и взрывчатки по заданию России.
Г. уже задержан в Киеве, отрапортовал Грицак.
Он поздравил Бабченко с “третьим днем рождения”. Грицак поблагодарил семью Бабченко “за терпение”, а затем обратился к России:
“Ну что вы делаете, хлопцы из-за поребрика?” – сказал бывший главный охранник Петра Порошенко.
Затем слово взял сам Бабченко, который попросил прощения у собравшихся журналистов “за то, что им пришлось пережить”.
“Отдельно я хотел бы принести извинения жене за тот ад, который она прошла 2 дня, но тут не было вариантов”, – сказал Бабченко.
Он уточнил, что операция длилась 2 месяца, в ее детали он стал посвящен месяц назад.
Вышедший к микрофону генпрокурор Юрий Луценко начал ругать тех, кто накануне обвинял правоохранительные органы Украины в неспособности раскрывать преступления.
«Танцевать на костях и крови, чтобы добиться рейтингов в воюющей стране аморально», – сказал Луценко, обращаясь к критикам Порошенко.
Метки: Аркадий Бабченко
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