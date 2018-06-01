01.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Аркадию Бабченко посоветовали бежать из Украины

Украинская политика пронизана двойными стандартами и лицемерием, как в отношениях с Россией, так и с собственным народом.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что же вы всё время кричите – «российская агрессия», «враги», как говорят Омелян, Зорян Шкиряк, чтобы его только не разорвало от такой жаркости. А вы постоянно в параллельную энергосистему, постоянно берете 70-80 процентов антрацита у русских. Что это за две гадкие паразитные морали? Вы или крест снимите, или трусы оденьте, так же нельзя», – сказал он.

Экс-министр также выразил уверенность в том, что украинские власти проводят эксперименты над своим народом, расширяя границы его терпимости.

«Нас постоянно пробуют на терпимость общества. Мне кажется, что власть пробует, будет ли политический террор находить огромное сопротивление и взрывы в обществе, или можно будет спускать на тормозах. Ющенко в 2004 году вызвал взрыв общества. Как будет сейчас – не знаю, и они не знают, потому и пробуют», – отметил он.

По мнению Червоненко, прославившемуся чудесным «воскрешением» российскому пропагандисту Аркадию Бабченко следует покинуть Украину, так как угроза его жизни исходит напрямую от киевских властей, которые могут, таким образом, доказать серьёзность своих заявлений.

«Я бы посоветовал самому Бабченко уехать куда-то в другую страну или потребовать прилюдно, чтобы его отправили под защиту свидетеля, потому что, к сожалению, есть шансы, что не враги (угрожают его жизни – прим. ред.), а чтобы показать, что всё это не шутки. Его жизнь действительно под угрозой», – резюмировал Евгений Червоненко.