01.06.2018, Киев, Владимир Гладков
  1 080 просмотров
Мнение, Политика, Украина

Аркадию Бабченко посоветовали бежать из Украины


Украинская политика пронизана двойными стандартами и лицемерием, как в отношениях с Россией, так и с собственным народом.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Что же вы всё время кричите – «российская агрессия», «враги», как говорят Омелян, Зорян Шкиряк, чтобы его только не разорвало от такой жаркости. А вы постоянно в параллельную энергосистему, постоянно берете 70-80 процентов антрацита у русских. Что это за две гадкие паразитные морали? Вы или крест снимите, или трусы оденьте, так же нельзя», – сказал он.

Экс-министр также выразил уверенность в том, что украинские власти проводят эксперименты над своим народом, расширяя границы его терпимости.

«Нас постоянно пробуют на терпимость общества. Мне кажется, что власть пробует, будет ли политический террор находить огромное сопротивление и взрывы в обществе, или можно будет спускать на тормозах. Ющенко в 2004 году вызвал взрыв общества. Как будет сейчас – не знаю, и они не знают, потому и пробуют», – отметил он.

По мнению Червоненко, прославившемуся чудесным «воскрешением» российскому пропагандисту Аркадию Бабченко следует покинуть Украину, так как угроза его жизни исходит напрямую от киевских властей, которые могут, таким образом, доказать серьёзность своих заявлений.

«Я бы посоветовал самому Бабченко уехать куда-то в другую страну или потребовать прилюдно, чтобы его отправили под защиту свидетеля, потому что, к сожалению, есть шансы, что не враги (угрожают его жизни – прим. ред.), а чтобы показать, что всё это не шутки. Его жизнь действительно под угрозой», – резюмировал Евгений Червоненко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть