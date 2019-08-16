Аркаша Бабченко сокрушается, что летевшие в Крым «оккупанты» спаслись

16.08.2019, Киев, Михаил Рябов

Бежавший на Украину российский либерал Аркадий Бабченко заявил, что, в отличие от оставшихся в Москве своих бывших единомышленников, не может сопереживать летевшим в Крым пассажирам рейса «Уральских авиалиний», чудом спасшимся после жесткой посадки авиалайнера на кукурузном поле.

Бабченко подверг жесткой критике представителей либерального лагеря, благодарящих летчиков за спасение пассажиров. Он назвал командира лайнера «пилотом гражданской линии Люфтваффе».

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«Спасено 243 жизни! Ура! Слава, слава! И пох, что этот герой перевозил оккупантов с их семьями в захваченный Крым, ехавших за обе щеки хавать награбленное. Пользоваться морем, которое отобрали. Жить на земле, которую захватили. Посылать домой посылочки из абрикосов, которые славные солдаты Вермахта добыли под рождественскую ёлку на Восточном фронте.

Я вот в принципе не могу представить себя сидящим в кресле самолета, везущим мою семью в Крым. Посмотри, доченька, это колхоз «Слава Путину». Раньше называлось Яны Капу. Здесь раньше жили крымские татары. А теперь будем отдыхать мы», – рисует шизофреническую картину Бабченко в своем блоге.

«Вот меня просто физически тошнит от этого. От одной этой мысли. Я в принципе не могу сочувствовать людям, которые на это способны. Я в принципе не могу радоваться и восторгаться пилотом, который возит оккупантов на завоеванные земли. Я в принципе не могу представить себя ни на их, ни на его месте», – подчеркивает бежавший на Украину русофоб.