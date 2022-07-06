Археолог-ретроград, выступавший против новшеств в Херсонесе, проиграл суд

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В Севастополе фонд «Моя история», курирующий реставрацию и возведение новых объектов в музее-заповеднике «Херсонес Таврический», выиграл суд против бывшего сотрудника на 60 тысяч рублей. Реставратор Анатолий Туманов пытается остановить преобразование территории античного города в, как он считает, развлекательный центр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Недовольство Туманова вызвали многочисленные новшества в Херсонесе, появившиеся после возвращения Крыма в состав России, – сцена для проведения оперных концертов, смотровые площадки, возведение других временных сооружений, которые, по мнению реставратора, вредят объекту культурного наследия и т.п.

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Но доказать угрозу античному городу Туманов не смог, и суд отклонил исковые требования. Спустя год фонд потребовал от Туманова компенсировать расходы на юриста, к чьим услугам благотворительной организации пришлось прибегнуть, защищая свою правоту. Причем сумма расходов составила 200 тысяч рублей, поскольку дело приобрело общественный резонанс, который как-то повлиял на ход процессуальных действий.

Заявление о взыскании средств Гагаринский райсуд Севастополя удовлетворил частично. Хотя защита Туманова пыталась доказать незаконность привлечения сторонних юристов к делу.

Сам реставратор уверяет, что судебные тяжбы его не остановят. Пять лет назад он отказался работать в музее-заповеднике, объявив о намерении бороться за свое видение развития Херсонеса.

«Когда появился в Херсонесе этот самый фонд «Моя история», и что он начал там творить, я против этого стал бороться, ну и уволился специально, чтобы говорить об этом напрямую, – рассказал Туманов телеканалу НТС. – Все, кому «Херсонес» дорог, кто знает, что там творится и это не нормально, обещают помочь. Если они думают, что напугали, то ошибаются».

Претензии к фонду «Моя история» вызывает не только деятельность на территории раскопок античного городища.

Сейчас рядом возводятся корпуса комплекса «Новый Херсонес» – стройка идет на месте бывшей воинской части, которая была перенесена в другой район Севастополя ради расширения херсонесских территорий.

«Ради постройки этих зданий были полностью уничтожены исторические сооружения на территории бывшей Школы водолазов. Это постройки севастопольской крепостной артиллерии начала 20-го века. В том числе очень большие, крепкие казармы, которые, безусловно, могли быть сохранены и включены в этот проект. Ну, видимо, авторов проекта это не заинтересовало», – высказал «Первому севастопольскому каналу» свою точку зрения заместитель председателя севастопольского отделения ВООПиК Степан Самошин.

По его мнению, сложилась парадоксальная история – те, кто по своим задачам должны хранить историю Севастополя, напротив, воспринимают город как чистый лист и совсем не учитывают контекст.

Самошин также опасается, что в результате, вместо заявленных фондом «подчеркнуто красивых, выдержанных в стилистике византийской архитектуры Херсонеса зданий, могут появиться бетонные коробки с отделкой, диссонирующей со Свято-Владимирским собором, который оставался доминантой на территории музея-заповедника.