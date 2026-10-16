«Архиепископ»-ВСУшник: На Курщину заходили «по дипломатическому паспорту». Там всё наше

Тарас Стрельцов.  
16.10.2026 20:23
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Курская область – якобы испокон веков украинская территория, и задача бандеровцев «одержать «перемогу» над «победой».

Об этом на тернопольском телеканале «ІНТБ» заявил «архиепископ» раскольничьей «ПЦУ», сержант ВСУ Ростислав «Владыка» Гук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Курская область – якобы испокон веков украинская территория, и задача бандеровцев «одержать «перемогу» над...

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Ведущий спросил, было ли у «Владыки» во время «курской операции» ощущение человека, который ведёт боевые действия на чужой территории. 

«Прежде всего, это украинская земля, которую Россия забрала. Это наши земли испокон веков. Де-юре – кордон. Они могли нашу границу пересечь, а мы пересекли их. «По дипломатическому паспорту», как я говорил.

И увидел жилища, они были организованы так же, как и на Сумщине. Быт, эти погреба, всё-всё в доме, ну и каждый чек, который валялся в их доме, любая оргтехника, которая была приобретена ими, – город Сумы», – утверждал Гук.

Также он выступил с напутствием бандеровцам.

«Наши националисты, которые постоянно воевали против врага российского, говорили о том, что с нами бог и украина. А священное писание говорит: «Если с нами Бог, то кто против нас?». Свято верю в то, что мы одержим «перемогу» над «победой», – подчеркнул раскольник.

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