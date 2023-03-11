Архиереи доигрались с бандеровцами. Нацисты забирают Киево-Печерскую Лавру

Итак, доигрались. Досюсюкались с сатанинской властью, дооблизывали Зеленского. Захват величайшей святыни вместе с вакханалией по запрету УПЦ входят в финальную фазу.

10 марта 2023 года Украинская Православная Церковь получила цидулку от Нацзаповедника «Киево-Печерская лавра». В ней речь идет о разрыве договора от 2013 года о бесплатном пользовании строениями и другим имуществом на территории заповедника.

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В письме заповедник ссылается на указ Зеленского на основе решения Совбеза по введению санкций.

Еще 23 декабря Кабмин Украины создал рабочую группу, которая и «установила нарушение УПЦ условий Договора по использованию государственного имущества».

Выводы этой шарашкиной конторы и послужили формальным основанием для упомянутой цидулки. Шарашкиной, потому что она насквозь состоит из «экспертов» нацистской службы по делам религий. А также минкультовцев, возглавляемых давним и ярым врагом Церкви, коломойским подонком Ткаченко.

УПЦ предписано покинуть Киево-Печерскую Лавру до 29 марта 2023 года. После этого в монастыре, как сообщают культутрегеры, будет работать комиссия по приему-передаче государственного имущества.

В тот же день от архиерейства последовал ответ, что для выселения УПЦ нет никаких оснований. Так заявил митрополит Климент (Вечери), председатель Информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви. Вот что он, в частности, сказал:

«УПЦ не может выселиться из монастыря, поскольку для этого нет никаких юридических обоснований. Более того, непонятно, на основании чего мы должны передавать те материальные ценности и то культурное наследие, которое было возрождено и сохранялось монахами. На каком основании передавать это людям, которым не имеют к нему никакого отношения? Они его не создавали, не реконструировали, а только разрушали все предыдущие годы и теперь хотят отобрать его у нас».

Отметим, что ранее, 2 марта, киевская городская рада, состоящая в большинстве своем из тягнибоковских павианов-«свободовцев», приняла решение о том, что УПЦ запрещается «проводение мероприятий» вне храмов (вероятно, прежде всего имеются в виду крестные ходы, которых так боятся сатанисты). А также о проведении инвентаризации земельных участков и коммунального имущества, находящихся в пользовании УПЦ. С явным прицелом на лишение ее если не храмов, так уж земли точно.

(К сожалению, еще со времен Кучмы и Януковича, земли, которые раздавались приходам, бюрократы не спешили оформлять в их собственность. Аргумент был такой: да не волнуйтесь, никто их у вас отберет! И «проффесор», вроде бы православный, до своего драп-марша так и не удосужился вернуть Лавре ее исконную собственность).

А тем временем по Сети гуляют объявления, в которых жителей Львова приглашают на «литургию» Епифана Думенко в Киево-Печерской лавре. Тоже на 12 марта, в день Собора преподобных Печерских. Фото объявы опубликовала в Facebook правозащитница Виктория Кохановская.

Там указывается, что выдвижение на Киев запланировано на вечер 11 марта, а возвращение во Львов – на вечер 12 марта. При этом все псевдопаломники, желающие попасть в эту массовку, должны предварительно записаться, связавшись с организатором рейда.

«Уже из ближайших областей некому, потому что уже дважды свое отбыли… Оказывается, во время войны можно и деньги тратить, и массовку на ж/д вокзалах собирать, и даже на работе госслужащим выходные обещают… Поэтому 98% захваченных храмов УПЦ закрыты, потому что у них все для показательной картинки, а не для понимания религии и Бога», – подчеркнула правозащитница.

Наряду с этими новостями появилась информация, вроде бы инсайдерская, из офиса президента. О том, что процесс ускорился, поскольку Блаженнейший митрополит Онуфрий не согласился принять схему ОП по переходу под контроль ПЦУ. В связи с чем в срочном порядке готовятся не только рейдерские захваты Лавр, храмов и всего церковного имущества, но и голосование по запрету Церкви в парламенте.

Обо всем этом мы снова говорим со старыми знакомыми, русскими киевлянами и прихожанами канонических храмов – Ниной, Олегом и Николаем. А также с западноукраинским послушником Василием. Как всегда, подчеркнем, что в целом их мнения совпадают, есть различия лишь в отношении к церковному руководству и священникам.

ПолитНавигатор: Как вы восприняли новый виток репрессий? И как считаете, какие шаги сегодня можно предпринять для спасения Церкви?

Нина: В ультиматуме говорится о «нарушениях в использовании госимущества». В чем же нарушение? В том, что Лавра была восстановлена из руин усилиями Церкви, священноначалия, митрополита Павла, клира и прихожан, частных благодетелей? И превратилась в ту красавицу, которой она сейчас является? Ведь в управлении заповедником она только разрушалась! И теперь эти музейные, простите, крысы смеют еще упрекать Церковь в каких-то там «нарушениях»?

Олег: Если Блаженнейший действительно решился на отказ, честь ему и хвала. Хотя, конечно, уже так поздно. Все это надо было делать раньше. Да и сегодня – почему опять инсайдерство, где прямые заявления и предстоятеля, и священноначалия, юристов и так далее? И по поводу комментария владыки Климента: все правильно, только одного такого комментария абсолютно недостаточно. Необходимо немедленно бить в набат, обращаться к пастве, призывать к сугубой молитве и покаянию. Рассказать пастве, кто является гонителем и врагом УПЦ, разоблачить истинное лицо властной сатанинской камарильи. Писать в международные институции и взывать к поместным православным Церквям всего мира. И, конечно, засыпать суды и СМИ исками и жалобами на вопиющее беззаконие властей! Да, все эти органы насквозь продажны и подчинены зеленской сволочи, но когда на них пойдет вал писем и петиций, может, и зашевелятся хоть чуть-чуть. Иностранные так уж точно могут зашевелиться.

Николай: Я с большим уважением и почтением отношусь к Блаженнейшему. И очень рад, что он проявил такое мужество и отказал Зеленскому. Хотя согласен, почему опять скрывается правда, это ведь не на пользу, нельзя ее прятать… В православных пабликах появляются посты о том, что священноначалию нужно проявить стойкость, признать свои ошибки и отказаться от Феофании – 2022. Согласен. Среди архиереев и священников очень много достойных людей, и надеюсь, они найдут в себе силы для исправления ошибок.

Нина: Да, а еще люди пишут: если не можете защитить Церковь, то тогда объявите нам, чтобы мы готовились к катакомбам. Загодя, а не с бухты-барахты. А лучше всего – бороться!

ПолитНавигатор: Кстати говоря, когда в ООН поступило письмо за подписью предстоятеля о гонениях, хунта попритихла. На пару недель всего лишь, но все же. Испугалась реакции, которой, увы, не последовало?

Олег: Вполне вероятно. Но мы ведь знаем, откуда ноги растут у этой антицерковной кампании. Из того же сообщества с Госдепом во главе… Он-то и управляет, по сути. И все-таки вы верно заметили: малость попритихли. Значит, жаловаться надо! И поднимать шум!

ПолитНавигатор: Вот только что пришла информация, что вроде бы в Лавре собираются вооруженные люди, готовясь опечатывать святые Пещеры. То есть не дожидаются даже указанного в послании срока. И это накануне великого праздника – дня Собора всех преподобных печерских. Как вы думаете, не готовится ли провокация?

Николай: Действительно, от власть имущих всего можно ожидать, мы уже на них насмотрелись изрядно. Вот завтра много наших людей будет в Нижней Лавре, а в Верхнюю Думенко свою западенскую массовку навезет. А потом могут пойти вниз и там спровоцировать наших. Чтобы обвинили УПЦ. Не приведи Господь!

Олег: А тем временем за первую декаду марта года священнослужители более чем десятка епархий отпели военнослужащих, погибших. Как написал Информационно -просветительский отдел УПЦ, «защищая Украину от российской агрессии». А заодно напомнил, как героически ее духовенство спасало «защитников Азовстали». И так далее, в таком же плане, в таком же разрезе… Начальство думает, что это поможет? «Этврядли», как говорил товарищ Сухов.

Василий (перевод с украинского): Смею утверждать, что Почаевскую Лавру прихожане так просто не отдадут. Власти это знают и очень боятся верующих людей. Иначе бы они ее давно забрали, ведь она находится на периферии, а там такое, простите, кубло антихристианское в радах, что нормальному человеку и не приснится в страшном сне. И все-таки пока боятся…

И напоследок отметим, что ультиматум заповедника был размещен на сайте Лавры, однако затем по непонятным причинам исчез. (На сайте УПЦ пока остался). Что это – новое проявление терпения со стороны отца-наместника, надежда, что как-нибудь все само собой рассосется? Да ведь уже давно ясно, что – нет!