Архиереям и пастве канонической УПЦ запретили участвовать в “соборе Варфоломея-Порошенко”

07.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Священный Синод Украинской Православной Церкви, заседание которого состоялось 7 декабря 2018 года в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре под председательством Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, отметил, что Константинопольский патриарх не имеет никакого канонического права созывать каное-либо собрание в Украине, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

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Священный Синод также подчеркнул, что Патриарх Варфоломей не имеет права вызывать на такие собрания архиереев Украинской Православной Церкви.

“Планируемый «объединительный собор» считается незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители раскольнических группировок. В связи с этим и на основании Постановления Собора епископов от 13 ноября 2018 года, епископату, духовенству, монашествующим и мирянам Украинской Православной Церкви участвовать в так называемом объединительном соборе не благословляется”, – говорится в документах по результатам решения Синода.

Священный Синод особенно обращает внимание, что никто из числа священнослужителей или мирян не уполномочивается представлять Украинскую Православную Церковь на этом собрании.