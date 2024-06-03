Архитектор операций ВСУ на Черном море призвал не верить в поражение Киева

Сергей Чижов.  
03.06.2024 13:21
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Война, Дзен, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Ударную дозу оптимизма впрыснул в сознание антироссийской аудитории фигурант российского черного списка и начальник штаба обороны Великобритании сэр Тони Радакин в своем свежем интервью телеканалу Sky News.

Адмирал Радакин поделился со зрителями канала следующим прогнозом: «К концу июня Россия потеряет 500 тысяч человек убитыми и раненными суммарно за всё время войны. Это война экономик, логистик, производств, политической воли. Я в огромной степени убежден, что Украина одержит верх».

Ударную дозу оптимизма впрыснул в сознание антироссийской аудитории фигурант российского черного списка и начальник...

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Интересно, что ранее те же цифры и тоже к июню называл и министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Очевидно, мы имеем дело с согласованным «веерным» распространением одного и того же темника. Но названные британцами цифры российских потерь все равно выглядят фантастически. Тем более, что не так давно американский официоз «Радио «Свобода» публиковал подсчеты неких ОСИНТ-экспертов, которые якобы смогли верифицировать чуть ли не поименные потери РФ и там цифры на порядки меньшие.

Но не только о российских потерях говорил Радакин. Еще он отверг возможность начала глобального конфликта между Россией и НАТО по причине огромной военной мощи Североатлантического альянса, чей военный бюджет превосходит российский в несколько раз. По его словам, третья мировая война не является неизбежной несмотря на то, что мир стал «намного опаснее».

«Путин не хочет войны с НАТО. Путин не хочет ядерной войны. И у нас есть огромное преимущество из-за силы НАТО», — как мантру несколько раз за время эфира повторял Радакин. Впрочем, в этом тоже нет сенсации – на Западе не верят в московские намеки на ядерный бадабум и считают их «блефом».

Ну и пару слов о самой фигуре Радакина. Не так давно издание Express назвало его основным архитектором операций ВСУ против России на Черном море. А операции эти, к слову, были довольно успешны, в отличие от провалившегося наземного контрнаступления.

В британской прессе писали, что адмирал должен был покинуть свою должность в ноябре прошлого года, но тогда премьер-министр Риши Сунак  лично попросил Штирлица Радакина остаться на посту из-за его роли в осуществлении операций украинских сил. А король Чарльз III одобрил продолжение адмиралом службы.

 

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