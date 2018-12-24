Архитектор пришел в ужас от внешнего вида Симферополя

24.12.2018, Симферополь, Максим Карпенко

Власти Симферополя должны навести порядок во внешнем облике крымской столицы.

Об этом в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил архитектор Алексей Комов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, восстановление архитектуры Симферополя, как визитной карточки республики, не менее важно, чем строительство Крымского моста или нового аэропорта в столице.

«Облик и уклад столицы республики постоянно под прицелом справедливой критики. Быть столицей это безусловно нелегкая ноша. Необходимо постоянно подтверждать свой столичный статус – быть городом №1, реальной витриной региона, а не только средоточием власти и транспортных транзитов. Быть флагманом позитивной повестки за окном”, – отмечает архитектор.

По его словам, Симферополь стал заложником курортного имиджа Крыма.

“Для массовых приезжих это исключительно сезонный распределитель, который поршнем выталкивает их на побережье. Невероятно сложно разобраться в ворохе нерешаемых проблем и загубленных каркасов его городского устройства, но это вопрос ещё и политический, который надо всегда иметь в виду. Состояние столицы — это уровень Крымского моста, Аэропорта им. Айвазовского и трассы Таврида, ни на йоту меньше», – пишет Комов.

Читайте также: Киев при Кличко: Столица евробомжей.