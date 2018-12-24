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Архитектор пришел в ужас от внешнего вида Симферополя
Власти Симферополя должны навести порядок во внешнем облике крымской столицы.
Об этом в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил архитектор Алексей Комов.
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По его словам, восстановление архитектуры Симферополя, как визитной карточки республики, не менее важно, чем строительство Крымского моста или нового аэропорта в столице.
«Облик и уклад столицы республики постоянно под прицелом справедливой критики. Быть столицей это безусловно нелегкая ноша. Необходимо постоянно подтверждать свой столичный статус – быть городом №1, реальной витриной региона, а не только средоточием власти и транспортных транзитов. Быть флагманом позитивной повестки за окном”, – отмечает архитектор.
По его словам, Симферополь стал заложником курортного имиджа Крыма.
“Для массовых приезжих это исключительно сезонный распределитель, который поршнем выталкивает их на побережье. Невероятно сложно разобраться в ворохе нерешаемых проблем и загубленных каркасов его городского устройства, но это вопрос ещё и политический, который надо всегда иметь в виду. Состояние столицы — это уровень Крымского моста, Аэропорта им. Айвазовского и трассы Таврида, ни на йоту меньше», – пишет Комов.
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Метки: Алексей Комов, симферополь
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