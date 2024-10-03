Архитектор развала Югославии и «арабской весны» хочет обмануть Россию очередным «Минском»

Елена Острякова.  
03.10.2024 14:43
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Военная победа над Россией останется заявленной целью Украины и Запада в 2025 году, независимо ото того, кто победит на президентских выборах в США

Об этом бывший заместитель генсека НАТО и экс-посол США в России Александр Вершбоу заявил на видеоконференции «Атлантического совета», ередает корреспондент «ПолитНавигатора».

Военная победа над Россией останется заявленной целью Украины и Запада в 2025 году, независимо...

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«Я думаю, что среди американских политиков, включая большинство республиканцев, растет понимание того, что даже частичная победа Путина в Украине нанесет сокрушительный удар по нашим интересам и международному порядку, основанному на правилах. Это подтвердит возможность изменения международных границ силой и только придаст Путину смелости, чтобы после перегруппировки продолжить достижение заявленной цели по возрождению Российской Империи», – сказал Вершбоу.

При этом он признал, что США в следующем году уже не смогут снабжать Украину оружием в прежнем объеме.

«Я думаю, что в следующем году украинцам придется столкнуться с реальностью. Им придется довольствоваться меньшим, чем нужно для достижения их цели в войне, которая заключается в изгнании всех российских войск из Украины и восстановлении суверенитета. Я думаю, что после консультаций с США и другими союзниками они могут решить, что лучшим вариантом будет заморозить конфликт на линии соприкосновения, заключив какое-нибудь перемирие. Или позволить конфликту сойти на нет, пока они будут восстанавливать свою оборону», – сказал Вершбоу.

При этом он считает, что Запад должен обеспечить вооружением украинцев «на долгие годы» и принять Украину в НАТО.

Как известно, одной из целей СВО было недопущение расширения НАТО на территорию Украины.

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