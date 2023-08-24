Архитектурный проект «Маяки русского мира» объединит Новороссию – Крымское ТВ

Любовь Смирнова .  
24.08.2023 19:59
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Культура, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Русская Весна


Архитектурный проект «Маяки русского мира» объединит земли Новороссии и станет неким зачинателем градостроительного стиля новых российских регионов.

Десять объектов под общим названием «русские маяки» будут презентованы в конце октября на XXXI Международном архитектурном фестивале «Зодчество 2023», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Архитектурный проект «Маяки русского мира» объединит земли Новороссии и станет неким зачинателем градостроительного стиля...

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Как пояснил в эфире «Крым 24» генеральный директор новостного агрегатора СМИ 2 Юрий Белоусов, с 90-х годов Россия планомерно теряла свой суверенитет, но с возвращением Крыма в 2014 году произошёл переломный момент, с которого начался перезапуск системы власти в РФ, и привел к 24 февраля 2022 года – полному развороту от европейских ценностей.

«И вот, собственно, в этот момент появилась история про то, что мы получили новые территории, и хотим мы этого или нет, но нам нужно что-то им показать, образ некого будущего, куда мы стремимся. Появилась идея запуска некоего конкурса среди архитекторов о создании нового архитектурного русского кода», – пояснил он.

«Маяк русского мира – это нечто, что должен представить каждый архитектор. То есть у нас по факту проходит внутренний конкурс среди разных именитых архитекторов, и каждый из них предложит свой вариант собственно этого маяка, некоего символа, который будет установлен в городах Новороссии», – уточнил Белоусов.

В итоге проведение конкурса вылилось в целое архитектурное движение, к которому примкнули художники и дизайнеры. Их задача восполнить пробел в архитектурном коде городов, который был утрачен за последние 30 лет, поясняет член Союза архитектор России, член-корреспондент Российской академии искусств Алексей Комов.

«Дело в том, что действительно в течение 30 лет единое культурное пространство было насильно разорвано, а на самом деле одни и те же архитекторы, одни и те же архитектурные школы. И неважно, это эпоха классицизма, период, когда совершенно разные блистательные зодчие трудились и в Москве, и в Питере, и в Киеве. Характерный пример – Крещатик, который был сделан по проекту Фомина, знаменитого архитектора, автора термина «пролетарская дорика» и Власова, автора Крымского моста в Москве. Это всё одни и те же мастера, для которых это было единое пространство.

И наша цель в это разорванное кровоточащее пространство Новороссии вернуть чувство преемственности, чувство общности. И может быть, дело даже не в том, что такие модные слова, как «архитектурный код» заходят, если говорить молодёжным языком, именно молодому поколению, а в том, что эта среда перезапускается, она не навязывается, а делается из того, что новое – это хорошо забытое старое», – отметил Комов.

По его словам, «русские маяки» не стоит понимать буквально, как гидрографические сооружения или наподобие их. Это символы, в которых должна быть единая прошивка.

«Я бы не стал здесь размахивать такими модными словами, как арт-объект… скорее, это памятные знаки, символы. Для крымского и вообще человека, связанного с Новороссией, который интересуется историей, понятием, например, «Екатерининская миля» и собственно обелиски, которые обозначали присутствие русской культуры, русского мира. Это не просто какой-то знак на потеху публике – это именно как знамя Советского Союза в Антарктиде.

Наши оппоненты разрушают памятники, сносят бюсты Пушкину, Лермонтову и так далее. А мы как раз восстанавливаем маяки. Мы хотим, чтобы в этих маяках архитекторы выразили именно понятие «русской культуры», чтобы там был и Пушкин, и замечательные традиции, и самобытность каждого города», – уточнил Комов.

Он пояснил, что 10 архитекторов, среди которых известные художники и дизайнеры из разных городов, через два месяца представят свои проекты «русских маяков».

«В конце октября у нас традиционно в Москве, в «Гостином дворе» проходит фестиваль зодчества – это главный архитектурный фестиваль страны на государственном уровне. То есть, это не какая-то коммерческая история, а экспозиция, где представляются свои проекты и достижения архитектурные регионы. А также есть спецпроекты всего фестиваля. И один из спецпроектов будет как раз «Русские маяки», где эти 10 проектов будут представлены», – заверил Комов.

Помимо этого, в деловой программе фестиваля пройдет обсуждение с последующим конкурсом на создание «русского архитектурного кода» и градостроительных принципов новых территорий.

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