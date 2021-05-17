«Арктика – это наши земли и воды, НАТО там делать нечего» – Лавров

17.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Всё, что делает Россия на своих территориях в Арктике, абсолютно легитимно и законно, и если у стран Запада появились по этому поводу какие-то вопросы, то это не Москва замораживала диалог генштабов ВС стран-членов арктического совета.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По Арктике мы видим причитания о том, что Россия разворачивает там свою военную активность. Всем было давно известно, что это наша территория, это наша земля. Мы отвечаем за то, чтобы наше побережье арктическое было безопасным, и всё, что там делает наша страна, абсолютно законно и легитимно. Еще раз подчеркну, это не то, что «близко» нам – это наша земля и наши воды.

А вот, когда НАТО пытается оправдать своё наступление в Арктику – это уже другая ситуация, и тут у нас возникают вопросы к таким нашим соседям, как Норвегия, например, которые всячески пытаются обосновать приход НАТО в Арктику. В Рейкьявике на заседании министерства арктического совета, конечно, будем об этом откровенно говорить», – заявил Лавров.

«Если кто-то хочет больше предсказуемости, хочет снизить риски военного плана, то предлагаю вернуться к нашему давнему предложению о том, чтобы возобновить действие механизма регулярных встреч начальников генеральных штабов вооруженных сил стран-членов арктического совета.

Этот механизм функционировал, где-то 7 лет назад, наши западные коллеги решили его заморозить. Раз решили заморозить – тогда не обижайтесь, что у нас нет диалога. Диалог-то не мы прекращали», – заметил глава МИД РФ.