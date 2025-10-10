Армагеддон приближается: украинских дворников зовут на командно-штабные учения по сливу воды

Игорь Шкапа.  
10.10.2025 14:14
  (Мск) , Киев
Просмотров: 785
 
Зимой российские удары по ТЭЦ превратят украинские жилые дома в морозильные камеры.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого за призывы убивать российских журналистов киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Это проблема, которая будет стоять наиболее остро, потому что может так статься, что дома превратятся в холодильники, и сотни тысяч людей, если не миллионы, будут искать себе новое жилье. Это будет просто катастрофа для государства. И здесь должны быть проведены командно-штабные учения в каждом городе, где будут задействованы ГСЧС, работники ЖЕКов, работники всех коммунальных служб, чтобы проверить, за какое время в городе можно слить воду», – говорит Попенко.

Он считает, что сливу воды из отопительной системы нужно обучить даже дворников.

«Найти старших по домам, проверить сейчас ключи. И эти командно-штабные учения нужно провести в каждом городе, чтобы люди чётко знали, что нужно сделать, за какой период и проверить, реально это или нет», – резюмировал Попенко.

