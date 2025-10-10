Армагеддон приближается: украинских дворников зовут на командно-штабные учения по сливу воды

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Зимой российские удары по ТЭЦ превратят украинские жилые дома в морозильные камеры.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого за призывы убивать российских журналистов киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это проблема, которая будет стоять наиболее остро, потому что может так статься, что дома превратятся в холодильники, и сотни тысяч людей, если не миллионы, будут искать себе новое жилье. Это будет просто катастрофа для государства. И здесь должны быть проведены командно-штабные учения в каждом городе, где будут задействованы ГСЧС, работники ЖЕКов, работники всех коммунальных служб, чтобы проверить, за какое время в городе можно слить воду», – говорит Попенко.

Он считает, что сливу воды из отопительной системы нужно обучить даже дворников.