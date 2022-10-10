Армагеддон в Киеве: пошли удары по центрам принятия решений

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Новости Украины

Российская армия наносит серию ударов по украинским городам.

Сообщается о взрывах в Киеве, Днепре и Днепропетровской области, Львове, Тернополе, Житомире и других населенных пунктах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мэр Киева Виталий Кличко в своем блоге сообщил о «прилетах» в центре города.

«Несколько взрывов в Шевченковском районе – центре столицы. Все службы следуют на места», – написал градоначальник.

В соцсетях сообщают о том, что одна из ракет упала в район памятника Грушевскому на улице Владимирской. Напомним, именно в этом районе находится СБУ.

Также минувшей ночью под удар попали объекты, которые использовали ВСУ в Николаеве.

«Ну что? Вроде бы долгожданные удары по центрам принятия решений? Или еще только предупреждение перед заседанием Совбеза?», – комментирует происходящее в своем блоге военкор Ростислав Журавлев. «Вроде на Грушевского, где кабинет министров и СБУ, взорвалось не менее 5 кондиционеров. Крайне циничный самообстрел», – пишет еще один военкор Роман Сапоньков.

Здесь, впрочем, стоит заметить, что Кабмин и СБУ находятся на разных улицах на расстоянии порядка двух километров друг от друга.