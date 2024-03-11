«Армата» уже на фронтах СВО – и ведёт огонь по противнику
Российский танк Т-14 «Армата» проходит сейчас войсковые испытания. Военные специалисты определяют место танка в бою и тактику его применения: управление и разведка – либо командирский танк.
Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Т-14 на фронте. Стреляет с закрытых позиций. С окопов стреляет, с тыловых позиций. Эти танки доводятся. Некоторые из них отозвали для усовершенствования. Рядом с танками лазают денно и нощно конструкторы. Это не только стрелять. Там еще сумасшедшая связь – и с беспилотниками, и с соседними подразделениями. Парочку танков мы действительно отвезли на завод-изготовитель», – сказал Баранец.
Ранее сообщалось, что Армата» станет площадкой для отработки беспилотных технологий при создании перспективных вооружений.
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