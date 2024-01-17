«Армата» выйдет в массовую серию под войну с НАТО

Владимир Гладков.  
17.01.2024 18:08
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Украина


Лучшим танком на полях СВО останется Т-90, поскольку нецелесообразно во время ведения боевых действий перестраивать промышленность, чтобы отправить в большую серию производство новых «Армат».

Об этом на канале «Филипповский 13» заявил российский военный эксперт Илья Крамник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Лучшим танком на полях СВО останется Т-90, поскольку нецелесообразно во время ведения боевых действий...

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«Армата» не фейк, разумеется, «Армата» есть, просто в данном случае здесь и сейчас критичнее давать в войска серийный танк, это Т-90. Она есть, она применялась [на фронте], да и коалиция применялась, но пока это полуэксперементальное применение. До статуса крупной серийной боевой машины, я думаю, «Армата» дойдёт уже после окончания этого конфликта.

Т-90 свои задачи решает, и в принципе по совокупности своих характеристик он лучший танк сейчас на фронте, Т-90М. Точно так же решает эти задачи модернизированная «Мста». Есть определённые вопросы к нашей бронетехнике, к БМП, но тут лучше иметь не очень хорошую серийную машину, чем очень хорошую, но выпускающуюся в несколько раз меньше», – сказал Крамник.

Ведущий беседу с экспертом политолог Алексей Пилько напомнил, что по такому же принципу в Великую Отечественную войну, несмотря на то, что уже был Т-44, СССР продолжал выпуск Т-34, чтобы не перестраивать промышленность.

«Да. И это было правильным решением, как показал итог войны. В серии она [«Армата»] по факту уже сейчас, но в большую серию в разные подразделения она пойдёт уже после войны», – согласился Крамник.

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