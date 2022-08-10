«Армейский дол…изм» – военный эксперт о взрывах в Крыму

10.08.2022  18:11 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Спецоперация


С нынешней интенсификацией боевых действий, а, соответственно, с участившейся транспортировкой и хранением взрывоопасных предметов, к сожалению, инциденты, подобные взрывам на военном аэродроме в Сакском районе Крыма, будут иметь место.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С нынешней интенсификацией боевых действий, а, соответственно, с участившейся транспортировкой и хранением взрывоопасных предметов,...

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«С одной стороны, да – в Крыму ничего не взрывалось до спецоперации, но взрывалось на других военных базах в России. И, как правило, это было связано с перевалкой боеприпасов. Дело в том, что, во-первых, когда доходит дело до обострения военной ситуации, всё это интенсифицируется, а армейский долбо..изм никто не отменял.

У нас в иранской дивизии и ракетчики горели, и взрывались. И каждый раз из-за очередного дятла, который просто тупо не соблюдает технику безопасности. Самый дикий случай – постирал гимнастёрку в керосине, высушил, а потом пошёл покурить. Потушили, слава Богу.

Это нельзя отменять, потому что люди работают с боеприпасами, у них уверенность, особенно у сапёров, что если сегодня ничего не случилось, то и завтра ничего не случится. Нормальный сапёр ошибается один раз, он так не работает», – заметил эксперт.

«Поэтому такие случаи будут возникать, значительно больший объём работы с боеприпасами – естественно, что-то где-то происходит. К сожалению, тут ничего не сделаешь», – объяснял эксперт.

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