Армейский призыв в Киеве провален. Пропаганда не работает

10.11.2018, Киев, Игорь Петров

Пропагандистские ролики о службе в современной украинской армии не работают среди жителей Киева, служба в ВСУ сегодня может привлечь лишь жителей глухой провинции, для которых не существует других социальных лифтов.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил украинский политолог Сергей Белашко, комментируя данные главы Киевского военного комиссариата Сергея Клявлина о том, что явка призывников по состоянию на 5 ноября составила всего 8%, от призыва уклоняются более 23400 человек.

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«Пропаганда действует какое-то определенное, ограниченное время и на определенную целевую аудиторию. И если нет опровержения. То есть, если рассказывают, что армия – это «стильно, модно, молодежно», и при этом вернувшиеся из армии люди тоже рассказывают что да, все классно, там учат полезным навыкам, появляются новые друзья, все увлекательно, хорошо кормят, удобная красивая одежда и пр. Но они же возвращаются и рассказывают совсем другое. Рассказывают про дедовщину, про издевательства, про недоедание, про то, что что-то из одежды заставляют покупать за свои деньги, хотя солдат должны всем необходимым обеспечивать.

Естественно, что «сарафанное радио» работает гораздо эффективнее пропаганды. Пропаганде не верят. Тем более, когда людям рассказывают, что призывников не пошлют на Донбасс – достаточно посмотреть статистику, сколько солдат срочной службы на Донбассе уже угробили.

Кроме того, каждый думает, как ему лучше потратить свое время, и армия – не лучший вариант. Если наложить успешность призыва на социально-экономическую картину в стране, то мы увидим, что, чем хуже люди живут, тем более охотно они идут в армию.

Для киевлянина армия – зря потраченное время. Он может за это время получить профессию, заработать и т.д. А для призывника из какого-нибудь глухого села это действительно путевка в жизнь. Действительно, парень из деревни может в армии выучиться на какого-нибудь автослесаря или механика-водителя, и потом найти работы. или, по крайней мере, после армии устроиться охранником, или на мелкую должность в какую-то силовую структуру. Для него это уже какой-то социальный лифт», – отметил Белашко.