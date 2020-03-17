Армен Гаспарян: Поведение Лукашенко выглядит как закат политической карьеры

17.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Александр Лукашенко проявляет неадекватное поведение, критикуя Россию за перекрытие границы с Белоруссией из-за угрозы коронавируса, но при этом отказываясь принимать дополнительные меры безопасности, рассуждая перед гражданами о борьбе с инфекцией при помощи водки.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский обозреватель Армен Гаспарян.

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«Видимо он, закусив вожжи, традиционно перед Новым годом, никак не поймет, что многое изменилось. Граница закрывается потому, что сейчас весь мир закрывается, сейчас очень страшная эпидемия коронавируса.

Если господин Лукашенко этого не понимает по каким-то причинам, может быть, ему стоит новости почитать или сменить руководителя своей пресс-службы, который будет ему докладывать, что происходит в Германии, в Италии, в Испании и так далее.

Что касается угроз перекрытия нефтепровода – это тоже уже не ново, Александр Григорьевич повторяется. А это всегда очень скверно выглядит.

Ему стоит остыть и посмотреть внимательно, если конечно, перед ним ставится такая задача. Потому что, если стоит задача просто заниматься дешевым троллингом, что, дескать, сауна и водка спасают от коронавируса, это тогда называется закатом политической карьеры, потому что все эти годы он действовал гораздо более адекватно, нежели сейчас», – заявил Гаспарян.