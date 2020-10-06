Армении пора отказаться от политики многовекторности – Третьяковрт

06.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Война в Нагорном Карабахе является планом Турции по укреплению своего влияния в этом регионе, поэтому Армении пора прекратить игры в многовекторность и перейти под защиту России.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Виталий Третьяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Эрдоган решил, что пора азербайджанскими руками закрепиться в восточной части Южного Кавказа, в идеале выгнав армян из Карабаха. Задача минимум – если Азербайджан будет проигрывать, то учредить там свою военную базу», – сказал Третьяков.

Он подчеркнул, что пришла пора Армении сделать выбор.

«Осталась только до сих пор многовекторная Армения при всех симпатиях и к нам, и к ним, которой нужно выбрать, хотят ли они окончательно перейти под доминирование мощного русского государства, всегда их защищавшего.

Мы неизбежно будем бороться за Южный Кавказ, иначе у нас заполыхает Северный Кавказ. Но одно дело, когда мы опираемся на добрую волю армянского народа и искреннее намерение его руководства или там будут продолжаться игры в многовекторность, которые известно кого до чего довели», – резюмировал эксперт.