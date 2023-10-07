Армения. Агония государственности

Неформальный саммит лидеров ЕС, состоявшийся 5 октября и на который так рассчитывал Никол Пашинян, закончился пшиком, а главы ведущих европейских стран поспешили даже выразить свою лояльность по отношению к Ильхаму Алиеву. При этом премьер Армении даже в отсутствие своего азербайджанского коллеги подписал документ о передаче Баку новых армянских сёл и территорий.

Теперь ясно, что в испанской Гранаде планировалась торжественная капитуляция Еревана под эгидой Европейского Союза, лидеры которого приписали бы себе все лавры «мирного урегулирования» на Южном Кавказе без участия Турции и, естественно, России, изгоняемой тем самым ими из региона.

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Но в результате демарша Ильхама Алиева, отказавшегося ехать в знак протеста против запрета на участие в мероприятии Реджепа Эрдогана, весь подготовленный спектакль в одночасье провалился. В итоге главам Германии, Франции и Европейского совета пришлось довольствоваться лишь Николом Пашиняном, но эффект от этого оказался, наоборот, обратным.

Это признаёт и один из ведущих американских аналитических таблоидов Politico, который вообще назвал прошедший саммит провальным, в том числе и в вопросе заключения мирного соглашения между Ереваном и Баку на условиях Запада.

«Надежды участников на принятие мер по урегулированию гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе рухнули, когда президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решили пропустить встречу. Лидеры надеялись провести первую встречу между Алиевым и президентом Армении Николом Пашиняном с тех пор, как Азербайджан начал молниеносное наступление в Нагорном Карабахе, вызвав исход 100 000 беженцев», – отмечает издание.

В итоге фактически в одностороннем порядке и без участия Азербайджана был подписано заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Шольца. В нём подтверждались результаты прежних договорённостей в рамках предыдущей встречи в Праге в октябре прошлого года и последующих деклараций, открывших ворота для проведения Баку «антитеррористической операции» в Арцахе.

«Они по-прежнему привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, основанных на взаимном признании суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности Армении (29.800 км2) и Азербайджан (86.600 км2), как указано в заявлениях Президента Мишеля от 14 мая и 15 июля 2023 года», – указывается в тексте.

То есть подписанты подтвердили свершившийся факт передачи Нагорного Карабаха в руки Азербайджана и, что интересно, в качестве основы для проведения уже окончательной делимитации границ предложили использовать последние карты Генерального штаба СССР. Но самым поразительным в этом документе стал призыв немедленного открытия границы с Турцией:

«Они призвали к расширению регионального сотрудничества и открытию всех границ, в том числе границы между Арменией и Турцией, а также к открытию региональных связей на основе полного уважения суверенитета и юрисдикции стран, а также на принципах равенства и взаимности».

Что под этим имелось ввиду? А всё дело в том, что с полным открытием границ с турками полностью лишается смысл присутствия в Армении 102-ой базы вооруженных сил РФ в Гюмри, а также российских пограничников, охраняющих нынешние рубежи республики. Подобным шагом ставилась как бы последняя точка в деле военно-политического присутствия Москвы в регионе.

Проблема лишь в том, что ни Азербайджан и ни Турция не только не присутствовали, но и не подписали данный пространный текст. Хотя лидеры ЕС прямо зазывают Алиева и Эрдогана к этому, заставив Пашиняна указанием на 86.600 км2 отдать Баку и чисто армянские сёла Баганис-Айрум, Неркин Воскепар, Верин Воскепар, Бархударлы, Софулу и Тигранашен, которые предоставляют азербайджанцам контроль над стратегическими дорогами и артериями Южной Армении.

Речь идёт о трассе в Грузию через Иджеван, а также о шоссе М2 А через Тигранашен, связывающего не только север и юг Армении в Сюникской области, но и Россию и Иран. Причём, уже ни о каком обмене территорий речи не идёт, как ранее заверял Пашинян, так как Запад спешит посредством новой сдачи уже территорий РА поскорее избавиться от российских войск.

Поэтому, как мы писали ранее, сдача Арцаха, а теперь уже и сёл самой Армении были необходимой уступкой Баку в обмен на лояльность в деле создания единого антироссийского плацдарма и формирования северного фронта для Ирана. И тут также для Алиева преподносится очередная приманка с приглашением занять весь Зангезур, отказавшись от соглашения с Тегераном построить обходной маршрут по территории исламской республики.

В Вашингтоне, Брюсселе, Париже и Берлине до конца надеялись, что азербайджанцы проглотят наживку и поддадутся на провокацию, но что-то пошло не так, ведь Анкаре оказалось невыгодно начинать региональную войну, а Баку был вне себя от демаршей французских властей, вооружающих теперь армян. То есть очевидно, что США и ЕС был нужен не мир, а расширение очага конфликта с вовлечением туда новых региональных участников.

И как мы предполагали в предыдущем материале, никакого антиазербайджанского фронта на данном саммите в испанской Гранаде не получилось, да он и не планировался. Более того, тот же ретивый «защитник армян» Эммануэль Макрон поспешил немедленно заявить во время своего выступления, что никаких санкций в отношении Баку не будет.

«Время – для требовательности, ясности, обязательств, включая поддержку, в том числе военную, которую Франция избрала и обеспечивает, но не для санкций, потому что надо продолжать вести диалог с Азербайджаном», – отметил президент Франции.

Канцлер Германии Олаф Шольц как только стало известно, что Ильхам Алиев отказался посетить неформальный саммит лидеров ЕС, позвонил азербайджанскому президенту и тут же похвалил за организацию приезда в Степанакерт постоянной координационной миссии ООН, оценив это как положительный факт. То есть и Берлин в этой истории не хочет дистанцирования Баку от Европейского Союза, стараясь вовлечь его в свои планы в дальнейшем.

И похоже, что игра в этом направлении продолжится, так как президент Азербайджана в итоге дал своё согласие на проведение встречи с Николом Пашиняном в конце октября с участием в качестве посредника и модератора Шарля Мишеля от лица ЕС. Но в Баку, как и в Анкаре, научились уже давно еще и многовекторным многоходовкам, так как уже 6 октября Ильхам Алиев анонсировал организацию переговоров в рамках формата 3+3 (Армения, Россия, Иран, Грузия, Азербайджан, Турция) в самые ближайшие дни.

То есть как видим, никакого триумфального заключения мирного соглашения под эгидой Запада не произошло. Попытки давления на Баку провалились, а немедленное выдворение российских войск затянулось на неопределённое время, что даёт фору и возможность Москве перегруппироваться, предприняв новые шаги по недопущению расширения конфликта и нейтрализации действий ЕС и США. Обиженный запретом на участие в саммите Реджеп Эрдоган также не простит европейским лидерам такого хамства и унижения, предпочтя договориться по всем вопросам с Путиным и Раиси.

Дальнейшая политическая эволюция вниз Никола Пашиняна также была ярко продемонстрирована на данном провальном саммите в испанской Гранаде, так как он в одночасье вместо ключевой фигуры в деле утверждения «вечного мира» в Закавказье оказался в кулуарах саммита в объятиях тонущего Владимира Зеленского и давно сгнившей Светланы Тихановской. Таким образом, он логичным процессом вытесняется на свалку истории.

Армянского премьера во время объятий с украинской марионеткой не смутило даже то, что Киев исправно поставлял вооружение и боеприпасы Баку во время войны 2020 года, первым поздравил Ильхама Алиева с победой, что СБУ активно помогала азербайджанским коллегам в деле борьбы с Арцахом и с самой Арменией.

Правда, перед тем, как политически окончательно умереть, Никол Пашинян еще пытается осуществить главную свою задачу – выдавить военно-политическое присутствие России из Армении. Так, например, Ереван уже отказался назначать своего нового представителя в ОДКБ, что означает на деле запуск процедуры выхода республики из организации.

Подтверждается это и игнорированием учений ОДКБ «Нерушимое братство-2023», которые состоятся 9 – 13 октября в Киргизии. Ну а в Карабахе миссия российского миротворческого контингента, скорее всего, будет свёрнута уже в ноябре, так как 99% армянского населения покинула территорию бывшего НКР.

Этими действиями подписывается смертный приговор нынешней армянской государственности, так как в итоге и Иран не будет ждать, пока республика станет плацдармом Пентагона и НАТО, и уже ищет варианты решения данной проблемы через переговоры с Москвой и Анкарой. Поэтому мы будем лишь наблюдателями той агонии, которая будет происходить в месте, которое раньше называлось Арменией.