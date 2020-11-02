Армения близка к историческому поражению

02.11.2020, Москва, Олег Кравцов

В ближайшие дни Ереван потребует от России вмешаться в конфликт с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха, на что Москва не должна соглашаться.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», экс-советник президента РФ по политическим вопросам Сергей Станкевич, участвовавший в переговорах по урегулированию конфликтов на постсоветском пространстве.

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Издание обращает внимание, что впервые за время новой карабахской войны премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к России с просьбой обсудить ее содействие в обеспечении безопасности его страны, тем самым дав понять, что в ходе намеченных на ближайшие дни консультаций будет поднят вопрос о военной помощи.

«Для Армении в целом и для ее нынешнего руководителя наступает момент решающего выбора. Страна уже скоро может потерпеть историческое поражение. Убедившись, что ни НАТО, ни США ему не помощники, Никол Пашинян использует последнее имеющееся у него средство. Судя по всему, он намерен прямо потребовать от Москвы выполнения союзнических обязательств. И многосторонних (в рамках ОДКБ), и двусторонних (по договору о пребывании в Армении российской военной базы)», — считает эксперт.

Он считает, что для Москвы перспектива втянуться в конфликт с Азербайджаном и стоящей за его спиной Турцией из-за спора о Карабахе неприемлема.

«Такой ход повлек бы за собой катастрофические потери без какого-либо позитивного смысла. У Москвы есть все основания отклонить требование о прямой военной помощи Еревану, учитывая, что Карабах — не часть Армении, а его самостоятельный статус не признан даже Ереваном», — сказал собеседник издания.

По его словам, лучшее, что сейчас мог бы сделать Никол Пашинян, это объявить военное положение, уйти в отставку и передать власть военному совету.

«Это открыло бы и участникам конфликта, и странам-посредникам дополнительный спектр возможностей по дипломатическому урегулированию ситуации, не доводя дело до самых драматических последствий», — убежден Станкевич.