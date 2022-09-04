Армения делает шаг вопреки США – это можно только приветствовать

Буквально считанные дни остаются до начала работы VII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке и среди более чем шестидесяти стран будет представительная делегация и из Армении. Это важный знак, показывающий наглядно с кем желает связать свою дальнейшую судьбу Ереван.

Надо понимать, что дело даже не в предполагаемых новых контрактах и крупномасштабных инвестиционных и индустриальных проектах, а в том, чью сторону в цивилизационном развитии занимает та или иная страна постсоветского пространства. А это невероятно сложный и в то же время эпохальный выбор для всего армянского народа.

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Несмотря на либеральный характер нынешнего правительства в Ереване, посылка своей делегации на ВЭФ-2022 бизнесменов и чиновников является правильным шагом с точки зрения национальных интересов и геополитических задач страны. Тем более, что такое решение продиктовано и серьезными пророссийскими настроениями общества, так как отказ от поездки был бы негативно расценен в массовом сознании внутри республики.

Так, например, по данным опросов армянского представительства Gallup 63,5% граждан страны позитивно оценивают возможность признания республик Донбасса, а более 70% армян выступило против введения санкций в отношении России. То есть ни о каком участии республики в антироссийской блокаде, инициированной Западом, не может быть и речи, и данное решение принять участие в ВЭФ-2022 еще раз наглядно это показывает.

Поэтому не случаен и сам телефонный разговор между главой армянского правительства Николом Пашиняном и Владимиром Путиным, состоявшийся как раз 29 августа аккурат в преддверии форума. Во время беседы они подтвердили, что запланированные программы и проекты совместного развития будут реализованы в полном объеме, а сотрудничество во всех отраслях и сферах будет только усиливаться.

Перед этим во время апрельского визита в Москву уже после начала СВО Никол Пашинян также сделал важное заявление, показывающее намерения руководства республики:

«Россия является стратегическим союзником партнёром Армении. Мы эффективно взаимодействуем в ЕАЭС, СНГ и ОДКБ. Ни для кого не секрет, что Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в нашем регионе, и должен еще раз отметить вашу исключительную роль в деле прекращения огня и военных действий в Нагорном Карабахе в 2020-м году».

И на данный момент экономическое развитие между двумя странами развиваются очень динамично. Так, по информации Федеральной таможенной службы РФ, объём взаимной торговли за год уже превысил два миллиарда долларов. При этом, и России в Армению поставляются минеральные продукты, продовольственные и сельскохозяйственные товары, металлы, машины и оборудование. А из республики в РФ отправляют уже транспортные средства, сельхозсырьё, текстиль и обувь.

К тому же российские инвестиции критично важны для армянской экономики и составляют более трети от общего объёма рынка. То есть без этих капиталов республика не может полноценно развиваться и поддерживать собственный народно-хозяйственный комплекс. Поэтому дальнейшая экономическая интеграция в рамках ЕАЭС жизненно важно для Армении.

При этом на ВЭФ-2022 во Владивосток приедут знаковые чиновники республики, чтобы на месте обсудить с российскими коллегами осуществление уже подписанных соглашений. В частности, в мероприятиях примут участие Сурен Товмасян — руководитель комитета кадастра Республики Армения и Генеральный прокурор Артур Давтян.

Интересно, что Сурен Товмасян будет даже одним из спикеров сессии «Сила территории: пространственные данные как ключ к развитию». Речь на ней пойдёт как раз об огромных ресурсах Сибири и Дальнего Востока и участия в их освоении компаний из ЕАЭС, Китая и стран Азии. Поэтому армянский бизнес в той или иной степени будет присутствовать и в этом регионе РФ, внося свой вклад в общее развитие.

При этом не важно, что по сравнению с теми же китайскими или индийскими инвестициями объём участия Армении будет не столь значительным, так как тут главное присутствие в совместных проектах и подтверждение работы именно с Россией. Тем более, что присутствие делегаций из других республик ЕАЭС на форуме, в частности из Казахстана и Киргизии, а также из Узбекистана показывает, что происходит и вовлечение в транспортные, энергетические и индустриальные проекты и Центральной Азии.

ВЭФ-2022 – это действительно еще и политико-экономическая площадка, и демонстрация намерений совместной деятельности, что очень показательно в условиях попыток Запада устроить изоляцию и блокаду России после начала СВО. Уже сейчас очевидно всем, что данные планы США, ЕС, Великобритании и их союзников с треском провалились, о чем и свидетельствует участие в форуме делегаций из более 60-ти стран, в том числе и Армении, как союзника и партнёра.

«Что бы сейчас не говорили о «представительской фактуре» форума, очевидно одно – с Россией остались те, кто действительно думает о развитии, путях выхода из кризиса с поправкой на то, что сейчас нет стран на вторых и третьих ролях. Россия за равенство и возможность созидать на этой планете всем», – считает политолог Александр Галимов.

И действительно, после ВЭФ-2022 пройдет эпохальный саммит стран ШОС в Самарканде 15-16 сентября, на котором будет принято решение о приёме Армении и Азербайджана в качестве кандидатов в члены организации. И присутствие бизнесменов и госслужащих из Еревана на форуме подчёркивает, что республика стремится всерьез приобщиться к формируемому проекту Большой Евразии, в которой ключевую роль будут играть Россия и Китай.

Данный цивилизационный и геополитический выбор Армении необходимо всецело поддерживать и приветствовать, так как это дополнительный пазл из числа стран постсоветского пространства, в новой интеграционной системе, в новом крупнейшем рынке со своей платёжной системой и механизмами, которые полностью преобразят нынешний мир.