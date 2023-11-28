Армения доиграется с Западом, прикрываясь ОДКБ – британский аналитик

Анатолий Лапин.  
28.11.2023 16:41
  (Мск) , Вашингтон
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Армения, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал


Армения хочет усидеть на двух стульях, прикрывшись зонтиком безопасности ОДКБ, но закупая оружие у стран НАТО. Долго так продолжаться не может, и Россия вместе с другими членами организации потребуют определиться.

Об этом в интервью американскому журналисту Александру Христофору заявил британский аналитик Александр Меркурис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Армения хочет усидеть на двух стульях, прикрывшись зонтиком безопасности ОДКБ, но закупая оружие у...

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«Сейчас Армения заявляет, что у нее нет намерения выходить из ОДКБ, но они явно покидают ее по духу. Судя по всему, сейчас они ведут переговоры с США и Францией о получении оружия из этих двух стран, и США говорят им: «Вы должны закрыть российскую военную базу в Армении», которая находится там как часть ОДКБ.

По сути, армяне продолжают прятаться за гарантиями безопасности ОДКБ, потому что они нуждаются в том, чтобы ОДКБ защищала их от Азербайджана и Турции. Но в то же время они хотят прекратить свое собственное участие. По сути, они хотят получить свой пирог… русские, очевидно, видят все это насквозь.

Я думаю, что постепенно, если армяне будут продолжать в том же духе, русские и другие просто скажут им: «Послушайте, вы состоите в ОДКБ или нет? Если нет, то уходите. Если хотите остаться, то принимайте в этом полное участие…», – отметил он.

«По сути, он (премьер-министр Армении Никол Пашинян, – авт.) хочет защиты со стороны России – даже когда он выступает против русских. Это своего рода стратегия, которую он придерживается с тех пор, как стал премьер-министром, направляя Армению на Запад, все еще надеясь, что русские будут рядом, надеясь, что русские вытащат ее, как вытаскивали из огня всякий раз, когда он попадал в беду», – заключил Меркурис.

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