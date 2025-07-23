«Армения – это Азербайджан: мы туда вернёмся» – бакинский учёный

Елена Острякова.  
23.07.2025 18:35
  (Мск) , Москва
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Азербайджан, Армения, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал


Территория современной Армении на протяжении многих веков была частью древней тюркской прародины Западного Азербайджана под названием Чухурсаад, центром которого является «Иреван». В Российской империи в «Иреванской губернии» армяне устраивали геноцид азербайджанцев. А вот турецкого геноцида армян не было. Напротив Турция создала армянскую республику в 1918 году.

Об этом доктор философии по истории Национальной академии Азербайджана Рафиг Сафаров заявил в интервью телеканалу «Баку». Передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Территория современной Армении на протяжении многих веков была частью древней тюркской прародины Западного Азербайджана...

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«Слава богу, мы наконец вернули свои оккупированные земли в Азербайджанской республике, восстановили целостность. Я доказываю, что территория Армении, бывший Чухурсаад – это родина наших предков, там жило 200 тыс азербайджанцев накануне депортации 88-91 годов. Там осталось наше материальное и нематериальное наследие, могилы предков.

При определенном изменении геополитической обстановки вокруг нашего региона и демографических и политических изменениях в самой Армении в будущем это возможно создаст юридическую почву для возвращения азербайджанского населения на территории нынешней Армении», – сказал Сафаров.

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