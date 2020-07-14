Армения и Азербайджан на грани новой полномасштабной войны

14.07.2020, Москва, Александр Ростовцев

В полдень 12 июля на границе Товушской области Армении и Товузского района Азербайджана произошёл вооружённый конфликт, есть убитые и раненые.

На данный момент, по официальным данным, известно, что потери азербайджанской стороны составляют четыре человека убитыми и пять ранеными, армянская сторона сообщает о двух военнослужащих, получивших ранения.

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Стороны конфликта обвиняют друг друга в развязывании вооружённого конфликта. Пресс-служба Минобороны Азербайджана утверждает, будто армянская артиллерия первой открыла огонь по позициям азербайджанских войск, нарушив режим прекращения огня на участке границы в Товузском районе.

кадры ночного боя между армянами и азербайджанцами

Министр обороны Армении, в свою очередь, заявил, что это азербайджанские военнослужащие совершили вылазку с целью захвата пограничного опорного пункта на армянской территории, до этого предприняв попытку прорыва границы на автомобиле УАЗ.

Противники обменивались ударами артиллерии весь день 12 июля и в ночь на 13 июля. К утру наступило трехчасовое затишье, однако, как утверждают источники из Минобороны Армении, азербайджанцы вновь открыли огонь по армянским позициям, на что «подразделения ВС Армении дали адекватный ответ».

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на видео – удары азербайджанской артиллерии по армянскому опорному пункту, снятые с беспилотника

Поздним вечером 12 июля жители Баку вышли на улицы и выдвинули требование президенту Ильхаму Алиеву – начать войну с Арменией. Судя по приходящим из Баку видео, стихийные митинги бакинцев переросли в массовое шествие в сторону фронта. Полиция не пытается остановить людской поток.

Руководство Азербайджана настроено чрезвычайно воинственно. По крайней мере, на уровне риторики.

Так, в интервью радиостанции «Говорит Москва» азербайджанский посол в России Полад Бюльбюль-оглы заявил, что не исключает крупномасштабных боевых действий против Армении.

По мнению посла, «Азербайджан никогда не смирится с потерей 20% своей территории», и «пока будет оккупирована азербайджанская территория, такие инциденты не прекратятся».

Посол подчеркнул, что переговоры должны давать результаты, но раз этого не происходит, будут продолжаться военные действия, которые обернутся катастрофой для всего региона.

Наиболее резким заявлением Бюльбюль-оглы стала фраза, что в Баку «не потерпят создания второго армянского государства на территории Южного Кавказа».

Замечание азербайджанского посла о безрезультативности переговоров всего лишь повторяет недавние высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева о неэффективности минской группы ОБСЕ, в рамках которых ведутся переговоры по урегулированию карабахского конфликта.

Алиев упрекает модераторов в симпатиях к армянской стороне и отсутствии реакции на высказывания премьер-министра Армении Пашиняна – «Арцах – это Армения и точка!»

Подобная реакция делает продолжение переговоров бессмысленными, – считает президент Азербайджана.

Кроме того, Ильхама Алиева выводит из себя тот факт, что Армения стремится изменить формат переговоров, делая их трёхсторонними, с участием представителей Нагорного Карабаха, с чем он категорически несогласен.

Уже прозвучали угрозы выхода Азербайджана из переговорного процесса.

Из чего с большой вероятностью следует, что виновником нового пограничного конфликта выступает Баку, делая ставку на военную силу, как на продолжение политики иными средствами.

По сути, инициатива силового решения карабахского конфликта принадлежит Ильхаму Алиеву, фактически призвавшего общество к началу войны, а не наоборот.

В опубликованном 13 июля интервью азербайджанскому изданию Haqqin Алиев назвал артиллерийский налёт на армянские позиции «операцией «Месть» и заверил, что «погибшие военнослужащие были отомщены».

Пашинян отреагировал на пограничный конфликт менее агрессивно и, в свою очередь, обвинил Ильхама Алиева в том, что он таким образом отвлекает население от трудностей, вызванных экономическим кризисом и падением спроса на нефть.

В самом ли деле обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха выгодно президенту Азербайждана или это Пашинян таким образом укрепляет провисшую консолидацию общества в результате майданных «реформ» и политических репрессий?

В ходе вооружённого апрельского конфликта 2016 года Азербайджану удалось захватить в ходе наступления 8 гектаров карабахской земли. Это достижение все четыре года подаётся пропагандой как доказательство силы и мощи вооружённых сил Азербайджана.

Однако Баку старается действовать не пропагандой единой.

сентябрьские, 2019 года, учения ВС Азербайджана

В последние годы вооружённые силы республики проходят серьёзную модернизацию. Закуплены современные виды вооружений, включая израильские оперативно-тактические ракеты, израильские противотанковые комплексы Spike, израильские и турецкие ударные и разведывательные беспилотники, белорусские РСЗО «Полонез» и многие другие системы вооружения.

иностранные образцы техники на вооружении ВС Азербайджана

Баку также чувствует за своей спиной поддержку Турции. Давно не секрет, что Анкара не только первая обвинила Армению в агрессии против Азербайджана, но и направила турецких военных инструкторов принимать активнейшее участие в боевой подготовке азербайджанских солдат.

словацкие гаубицы ДАНА на службе в ВС Азербайджана

По уровню военных расходов Азербайджан вошел в список самых милитаризованных стран мира. Расходы на оснащение и закупку вооружений составляют до 4% ВВП, что говорит только об одном – Азербайджан усиленно готовится к решающей битве за возвращение Нагорного Карабаха.

стрельбы из NLOS Spike азербайджанскими операторами

Эти соображения подтверждают и регулярно проводимые азербайджанскими вооружёнными силами учения в условиях горной местности, с привлечением большого количества военнослужащих, авиации и бронетехники. В прессе это освещается как «азербайджанские военные готовятся освобождать территории». Какие именно территории – большой тайны не составляет.

удар азербайджанской артиллерии по армянскому опорному пункту

Последнее крупное учение азербайджанских войск состоялось в сентябре 2019 года, причём упор в них был сделан на боевые действия в ночное время.

линия разграничения, где произошёл конфликт

Вооружённые силы Армении тоже не тратили время понапрасну, повышая свой боевой уровень и усиливая обороноспособность республики новейшими системами вооружения.

с места событий. огонь армянской артиллерии

Поскольку обе противостоящие стороны как следует нашпигованы современным оружием и преисполнены решимости воевать за спорную территорию, ситуация может грозить выходом из-под контроля.

По мнению наблюдателей, сражение за очередной клочок карабахской земли может вылиться большой кровью Азербайджану и Армении, а выгодополучателями от новой войны станут Турция и США. В Баку и Ереване это понимают и поэтому многие эксперты сходятся во мнении, что обвинения и эскалация уже достигли своего пика и вскоре пойдут на убыль.

с места событий

Отмечается, что Баку и Ереван, несмотря на взаимные обвинения, планируют провести консультации по линии МИД, чтобы купировать возникший конфликт.

Тем не менее, Москва и глава ОДКБ уже сейчас призывают стороны не взвинчивать общественное мнение и не играть друг у друга на нервах, а вернуться за стол переговоров, минуя стадию полномасштабного вооружённого конфликта.

с места событий

Лучше и не пробовать. Сколько уже воевали за последние 32 года, а всё равно возвращались договариваться, ибо худой мир лучше хорошей войны.