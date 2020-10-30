Армения и Азербайджан нужны Западу для размещения баз, чтобы «пробивать» всю территорию России

30.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Запад пытается выдавить Россию из Средней Азии и Закавказья для того, чтобы установить там свои марионеточные правительства и разместить военные базы, что в дальнейшем позволит им контролировать всю территорию РФ.

Об этом в эфире YouTube-канала «Национальный курс» заявил военный эксперт Алексей Леонков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад хочет оторвать постсоветские республики от тела России, как им удалось это сделать с Прибалтикой, и сделать территории этих республик некими форпостами, с которых будут наноситься атаки по России.

Сейчас более опасным направлением является южное: Закавказье и Средняя Азия. К тому же Средняя Азия рассматривается как более перспективная. Потому что это подбрюшье России, которое занимают страны Средней Азии, и если там разместить соответствующие военные базы, это позволит контролировать всю территорию Россию.

Это большая игра, которую против нас ведут спецслужбы, не только США и Великобритания, но и Турция сегодня проявляет свою активность в конфликте, идущем в Закавказье. Мы видим, что Азербайджан сегодня фактически находится под управлением Турции, где турецкие советники и разведчики находятся в непосредственном военном руководстве страны», – отметил эксперт.

«При этом конфликт в Нагорном Карабахе изменился – раньше этот конфликт был региональный, между Арменией и Азербайджаном, а сейчас геополитический, потому что участниками этого конфликта сегодня являются США, Франция, Турция, а также есть информация об участии других стран в виде помощи, к примеру, тот же Израиль поставляет туда вооружение.

Иными словами, это спланированная акция, к которой Россия не совсем была готова. К сожалению, и в Армении, и в Азербайджане, несмотря на то, что у нас с ними дружественные соглашения, лидеры этих стран оказались, мягко говоря, антироссийски настроенными. Все их действия, которые привели к этой войне, говорят о том, что они сейчас стараются максимально изолировать Россию от происходящего конфликта», – резюмировал Леонков.