Армения и Азербайджан успокоятся только в составе России – эксперт

16.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе можно решить, только вернув все эти территории в состав России.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военный эксперт Александр Запольскис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, история показывает, что Армения и Азербайджан переставали уничтожать друг друга, только когда находились в составе большой России.

«Там нельзя никого помирить по принципу «не деритесь». Это земля общая. Она может стать общей только, если войдет в состав третьей страны. Вот, вошли эти земли в состав Российской империи, было хорошо, тихо и спокойно. Развалилась империя в 17-м году – тут же возникли эксцессы.

Просуществовали они до 32-го или 34-го года, когда и Армения, и Азербайджан вошли опять в состав Советского Союза. Как только вошли, буквально за два года все стало хорошо и замечательно, никто никого не резал. Мы в 70-е вообще не были в курсе, что между армянами и азербайджанцами существуют какие-то глубокие трения…

Сейчас что мы можем сделать – по-хорошему, если рассуждать с точки зрения интересов именно народов, а не элит, то нужно и тех, и других взять в состав России. Азербайджан, Карабах, и Армению. Только так, потому что в истории они переставали резать друг друга только в составе другого государства», – заявил Запольскис.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в полдень 12 июля на границе Товушской области Армении и Товузского района Азербайджана произошёл https://www.politnavigator.net/armeniya-i-azerbajjdzhan-na-grani-novojj-polnomasshtabnojj-vojjny.html вооружённый конфликт, есть убитые и раненые.