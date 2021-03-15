Армения и Казахстан попросятся в состав России – депутат Госдумы

15.03.2021, Москва, Максим Карпенко

У Армении и Казахстана не останется выбора, кроме как попроситься в состав России, как это было в период Российской империи. При этом современная Россия еще подумает, принимать их к себе или нет.

Об этом в эфире интернет-канала «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Федоров уверен, что исторические процессы повторяются и спасти, например, армян, от уничтожения может только Россия.

«Когда они пошли в Российскую империю, Российская империя им сказала: «Вы кто?». «Нам пять тысяч лет, мы старше всех! Вы знаете Александра Македонского? Он наш внук». «Понятно, – сказали в Российской империи российские цари, – молодцы, классно, но мы готовы, чтобы вы у нас были Ереванской губернией».

Что сказали пятитысячелетние армяне? Они сказали: «Нет, мы так не хотим». Ну, хозяин – барин, идите. После этого их наполовину вырезали турки, отняли гору Арарат, потом они пришли и сказали: «Мы согласны быть великим армянским народом, этническим, в составе русского народа. И быть Ереванской губернией». Тогда русский царь им сказал: «Пожалуйста, мы вас защитим». И послал армию на защиту.

Точно так будет и дальше, мир нисколько не поменялся. Методы стали пока помягче, но это не значит, что они содержательно не те же самые. Поэтому и для Казахстана, и для Армении, и для многих других еще сложатся обстоятельства, при которых, особенно с точки зрения обеспечения правовой стороны вопроса, при которой они никуда не денутся.

Очень сильно попросятся, а мы еще посмотрим, брать их, как раньше говорили, под державную руку великого русского царя или не брать. Это я про казахские племена говорю. Это мы еще посмотрим, но исходя из закона и международного права, право такое у них есть, и мы должны это право им помочь обеспечить. Другого пути у них нет и не будет», – заявил Федоров.