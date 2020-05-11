11.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Армения, Политика, Турция, Украина
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Армения недовольна протурецкой политикой Украины


В Армении негативно оценивают позицию Украины по Нагорному Карабаху, считая, что резолюции и заявления украинского МИД готовятся не в Киеве.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил посол Армении на Украине Тигран Сейранян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дипломат отверг тезис о том, что Армения занимает пророссийскую позицию, подчеркнув зависимость страны и в экономике, и в военном плане от РФ.

«Да, мы с Россией состоим в общих блоках. Тут и экономика, и вопросы безопасности. У нас несколько иная геополитика, у Украины – иная геополитика. Я не хочу говорить, что, допустим, Украина проводит протурецкуцю или проазербайджанскую внешнюю политику. Нет, она проводит политику, исходя из своих интересов. Поэтому мы должны разговаривать.

Да, в Украине часто говорят, что Армения не так голосует в ООН, не так, как бы хотелось. Мы понимаем позицию Украины, но тут вопрос такой – те документы, которые ставятся на голосования, там идет право наций на самоопределение… Мы не озвучиваем очень часто недовольство позицией Украины по нагорно-карабахскому конфликту. Кстати, с нашей точки зрения, довольно отрицательная, и это очень часто выливается в различные заявления и со стороны дипломатических ведомств Украины – это и по выборам в Нагорном Карабахе, это и в общем довольно отрицательная позиция. Такое впечатление, что эти тексты пишутся не в Киеве, а «там», – заявил Сейранян.

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