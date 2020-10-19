Армения обещает ответить «войной умов» на поражение в Карабахе

19.10.2020, Москва, Олег Коравцов

Ереван не намерен сдаваться, если даже Баку удастся взять под контроль территории в Нагорном Карабахе, за который сейчас идут ожесточенные бои между армянами и азербайджанцами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту заявил президент Армении Армен Саркисян

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«При поиске решения карабахской проблемы нет реальной альтернативы мирным переговорам. Если даже Азербайджану удастся, допустим, выиграть какую-то часть войны или захватить территории, все равно этим не закончится. Продолжится война умов, война историй, война человеческих эмоций. В Армении люди будут считать, что это еще один геноцид. Война не закончится. Так что есть только один путь, когда все стороны договариваются о том, как жить дальше», – сказал Саркисян.

Отметим, что в на данный момент ситуация в Нагорном Карабахе складывается для армян не лучшим образом, особенно на юге, где были потеряны ряд населенных пунктов.