Армения: По граблям Саакашвили

28.06.2019, Москва, Александр Ростовцев

Месяц назад, когда ереванский суд общей юрисдикции принял решение освободить экс-президента Армении Роберта Кочаряна из-под стражи и прекратить открытое против него уголовное дело, многим казалось, что здравый смысл наконец-то восторжествовал.

Создавалось впечатление, что смена власти в республике в конечном счёте завершится национальным примирением, а не политическими преследованиями с образцово-показательными судилищами.

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Бросалось в глаза, что уголовное преследование Кочаряна со стороны действующего премьера Армении Никола Пашиняна в значительной степени продиктовано двумя соображениями: разделаться с сильным политическим оппонентом, а заодно свести личные счёты.

Как известно, в 2008 году Пашинян был одним из зачинщиков массовых беспорядков, в ходе которых погибли 10 человек и более 250 получили ранения. Проведенное по горячим следам расследование установило его причастность к тем трагическим событиям. Испугавшись уголовной ответственности, будущий майдан-премьер подался в бега.

В 2009 году Пашинян сдался властям, и в 2010 году был приговорён к 7 годам заключения, но, не просидев в тюрьме и года, – вышел по амнистии, но с нечистой совестью.

Как теперь отчётливо понятно, последние 10 лет, начиная с 2008 года, Пашинян, как истинный джЫгит, вынашивал планы личной мести своим политическим оппонентам.

Оттопырившись в премьерском кресле по итогам майданного переворота и весьма неоднозначной легализации через выборы, Пашинян первым делом инициировал повторное расследование событий 2008 года и уголовное преследование группы лиц, облеченных в то время властными полномочиями, по обвинению в «государственной измене».

Новым правительством перед следствием была поставлена задача: во что бы то ни стало доказать вину прежних армянских властей во главе с Кочаряном за гибель майданных активистов. Вместе с экс-президентом фигурантами уголовных дел стали бывшие военные, не позволившие 11 лет назад сторонникам Пашиняна и вдрызг проигравшего президентские выборы Тер-Петросяна захватить власть в стране. Поэтому преследование бывшего лидера Армении со стороны Пашиняна носит характер неприкрытого сведения личных счетов, по закону талиона «око за око, зуб за зуб».

Мякотка разворачивающихся событий заключается в том, что, добиваясь проведения судебной реформы и ратуя за независимость суда, Пашинян в наглую использует судебную систему для расправы над своими противниками.

Точно такую же картину маслом можно было наблюдать в Грузии после прихода к власти Саакашвили на мутной волне «революции роз». Ушибленный на всю голову Михо первым делом взялся преследовать и расправляться над оппонентами, а вскоре, вытоптав противников, приказал своим хунвейбинам выбивать показания и на бывших политических союзников.

Президентство Саакашвили закончилось бесславным лишением грузинского гражданства и несколькими уголовными делами, от которых упоротый пассионарий ховается в жито, то на Украине, то в США, то в Литве с Польшей.

Остаётся только сожалеть, что 11 лет назад буйный пожиратель галстуков чьим-то попустительством не был привезён в Кремль упакованным в мешок российским спецназом. Определённо, в нескольких республиках бывшего СССР воздух был бы почище и обстановка поспокойнее.

В результате решения ереванского суда общей юрисдикции, отпустившего домой экс-президента Армении Кочаряна, на улицы армянской столицы по призыву Пашиняна выплеснулись его сторонники. Воваевич был настолько вне себя, что Кочарян может избежать показательной судебной расправы, что впал в беззаконие, призвав послушных его воле майдаунов заблокировать доступ в здания, где расположены суды, пообещав в ходе «судебной реформы» провести тотальную зачистку судебного корпуса.

Пашинян не забыл про ереванского судью, не испугавшегося переквалифицировать и передать дело бывшего главы Армении в Конституционный суд республики: юриста вынудили уволиться «по требованию широких слоёв общественности».

Весь июнь пашиняновцы вели тяжбу в Апеляционном суде с единственной целью: обжаловать вердикт ереванского суда общей юрисдикции, чтобы вернуть в тюрьму Роберта Кочаряна.

Симптоматичненько, что Апелляционный суд, насмотревшись на то, как решает сложные вопросы новая «элита», пошёл навстречу пожеланиям исполнительной власти. Судья Даниелян удовлетворил жалобу генеральной прокуратуры и вернул Кочаряна под арест.

А чтобы Кочарян оказался в тюрьме наверняка, Даниелян отменил соревновательный принцип работы суда, отказав адвокатам Кочаряна в праве представить свои позиции, гордо удалившись в совещательную комнату.

Надо ли говорить, что столь экстравагантное судебное производство полностью устроило Пашиняна – возражений с его стороны столь дикая манера выносить приговоры не вызвала. Призывов намять судье Даниеляну физиономию и заблокировать ему доступ в Апелляционный суд также не последовало.

Таким образом, перед общественностью довольно чётко обозначились контуры будущей «судебной реформы», как её видит «демократ» Пашинян. Нет сомнений, что поведение судьи Даниеляна, как и принятое им судебное решение, является результатом договорняка с пашиняновцами.

Адвокаты Кочаряна собираются обжаловать явно ангажированный вердикт в Кассационном суде. Сам бывший армянский лидер так кратко прокомментировал его журналистам: «Вы сами все видели. Нет ни закона, ни законности».

Тем не менее, во вторник, чтобы не обострять ситуацию, Кочарян самостоятельно прибыл в следственный изолятор Службы национальной безопасности, поприветствовал собравшихся у здания сторонников, обнял сына и попрощался с ним.

Сторонники экс-президента говорят, что борьба за его освобождение будет продолжена. Сам Кочарян, еще в июле 2018 года, находясь в тюрьме, дал большое интервью, где призвал общественность к объединению оппозиционных сил для сопротивления майданному режиму.

Золотое правило, гласящее, что каждый сатрап собственноручно готовит своих могильщиков, верно и в отношении режима Пашиняна, что бы он там о себе не думал.

Узколобая и дуболомная политика действующей власти в Армении, направо и налево злоупотребляющей административным и силовым ресурсом против представителей старой политической элиты, неизбежно обернется внутренним противоборством в республике, спокойствие и благополучие которой во многом зависит от позиции внешних игроков.

Пашинян открыто игнорирует тот факт, что президента России Владимира Путина и экс-президента Армении Роберта Кочаряна много лет связывают дружеские отношения, «которые (по заявлению главы пресс-службы Кремля) не подвержены влиянию каких-либо событий, происходящих в Армении».

Стоит напомнить и другой недальновидный поступок новой армянской власти. В июне посол России в Армении Сергей Копыркин встречался с Кочаряном в рамках дипломатического протокола. Тем не менее, в МИД Армении подняли шум, необоснованно посчитав эту встречу вмешательством во внутренние дела страны.

Сам Кочарян действия майданного режима Армении называет политическим преследованием его и семьи. Экс-президент выражает уверенность, что маниакальное стремление премьера Пашиняна закрыть его в тюрьме объясняется тем, что, будучи главным организатором событий 1 марта 2008 года, сам Пашинян «таким образом пытается очиститься от крови». И ради личной, абсолютно неприемлемой для вменяемого политика мести готов пожертвовать политической и экономической стабильностью Армении.

Действия Пашиняна говорят о том, что беззаконное до наглости впихивание в тюрьму экс-президента Кочаряна носит демонстративный характер: новому премьеру так понравилось прессовать и запугивать политических оппонентов, что эта порочная практика далее будет только приветствоваться.

В общем, дерзай, Воваевич! Вперёд, по граблям Миши Саакашвили!