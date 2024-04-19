Армения. Пограничники РФ уйдут, база в Гюмри останется

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Пребывание российских миротворцев в Нагорном Карабахе утратило всякий смысл, поскольку «миротворцы были дефункционизированы».

Об этом в интервью армянскому ютуб-каналу «Сивилнет» заявил директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что случилось, случилось не сегодня, а в 2022-23 году. А можно сказать, – в 2020. Нагорный Карабах как субъект служил инструментом, при помощи которого Россия имела возможность оказывать влияние и на Армению, и на Азербайджан, поскольку и Армения, и Азербайджан нуждались в этом в сфере безопасности», – рассуждал Искандарян.

Он считает, что вывод миротворцев из Карабаха поставит вопрос о присутствии российских пограничников там, где это юридически не оговорено, однако база в Гюмри не пострадает. Только проблемы с обеспечением ее через Грузию останутся.

«С базой сложнее, потому что юридически там так составлен договор, что до 44-го года ее нельзя оттуда убрать. Нужно согласие двух сторон. Но политика есть политика. Если возникнут новые обстоятельства, всякое может быть, как мы видим, по очень многим вещам, которые происходят сейчас», – сказал Искандарян.

Он полагает, что в целом российское влияние на Кавказе продолжит падать, а «миф о том, что Россия является провайдером безопасности, сменит фиф о том, что таким провайдером является Запад».