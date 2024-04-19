Армения. Пограничники РФ уйдут, база в Гюмри останется

Елена Острякова.  
19.04.2024 18:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 305
 
Армения, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация


Пребывание российских миротворцев в Нагорном Карабахе утратило всякий смысл, поскольку «миротворцы были дефункционизированы».

Об этом в интервью армянскому ютуб-каналу «Сивилнет» заявил директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пребывание российских миротворцев в Нагорном Карабахе утратило всякий смысл, поскольку «миротворцы были дефункционизированы». Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«То, что случилось, случилось не сегодня, а в 2022-23 году. А можно сказать, – в 2020. Нагорный Карабах как субъект служил инструментом, при помощи которого Россия имела возможность оказывать влияние и на Армению, и на Азербайджан, поскольку и Армения, и Азербайджан нуждались в этом в сфере безопасности», – рассуждал Искандарян.

Он считает, что вывод миротворцев из Карабаха поставит вопрос о присутствии российских пограничников там, где это юридически не оговорено, однако база в Гюмри не пострадает. Только проблемы с обеспечением ее через Грузию останутся.

«С базой сложнее, потому что юридически там так составлен договор, что до 44-го года ее нельзя оттуда убрать. Нужно согласие двух сторон. Но политика есть политика. Если возникнут новые обстоятельства, всякое может быть, как мы видим, по очень многим вещам, которые происходят сейчас», – сказал Искандарян.

Он полагает, что в целом российское влияние на Кавказе продолжит падать, а «миф о том, что Россия является провайдером безопасности, сменит фиф о том, что таким провайдером является Запад».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть