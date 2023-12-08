Армения после предательства России превращается в отсталую и никому не нужную окраину

Франция и Запад пытаются раскачать ситуацию на Южном Кавказе, создав дополнительный очаг напряжения, так как не заинтересованы в мирном урегулировании и в заключении окончательного соглашения между Ереваном и Баку.

К такому выводу приходит международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов, анализируя последние действия французских политиков и руководства ЕС, которые пытаются всячески повлиять на поведение Еревана и буквально навязать ему своё неэффективное оружие, чтобы спровоцировать Баку на резкие действия. Эта стратегия очевидна сейчас многим, но она пока не привела к необратимым последствиям.

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Более того, обозначился даже некий прогресс в отношениях между Арменией и Азербайджаном, так как вчера стало известно, что произошёл обмен пленными. Азербайджанская сторона в знак доброй воли выдала 32 армянских военнослужащих, а армянская в ответ освободила двух азербайджанских военных.

На днях председатель Национального собрания Армении Ален Симонян даже обмолвился, что мирное соглашение между двумя государствами может быть вообще подписано в ближайшие две недели. Это сейчас не исключается и в Баку, где подтвердили свои намерения идти по пути скорейшего заключения такого договора.

Некоторому потеплению отношений способствовали непосредственные дипломатические усилия Москвы. Так, Сергей Лавров встречался в начале этой недели с главой внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуном Байрамовым в рамках Совещания министров иностранных дел прикаспийских государств в Москве по вопросу мирного урегулирования, а еще ранее на полях заседания ОБСЕ в Скопье пообщался со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Но сейчас процесс налаживания отношений между Баку и Ереваном очень неустойчивый и может в любой момент застопориться или сорваться из-за вмешательства третьих сил в лице того же Парижа, Вашингтона и Лондона. В связи с этим 6 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Запад от опрометчивых шагов в желании подтолкнуть Ереван к деструктивным действиям.

«Как бы не получилось повтора — сейчас под видом лучших друзей насоветуют Армении такого, что потом приведет к очередному сюрпризу. Еще раз говорю: именно так случилось в Праге и Брюсселе», — подчеркнула Захарова.

Она таким образом напомнила о судьбоносном совещании европейских лидеров в столице Чехии в октябре прошлого года, когда президент Франции и руководители Евросоюза убедили Никола Пашиняна подписать декларацию, в которой он признал принадлежность Карабаха за Азербайджаном. Тогда он фактически дезавуировал трёхстороннее соглашение ноября 2020 года, подписанное в Москве и сдал Арцах на милость Баку.

Спецпредставитель МИДа также отметила, что жители Армении могут быть вообще и не в курсе тех закулисных переговоров, которые велись и ведутся с эмиссарами Запада, а также о том, что Кремль неоднократно предлагал сторонам поскорее подписать мирное соглашение в Москве при участии представителей соседних держав по региону.

Интересно, что одновременно с этим посетовал на «угрозу реваншизма» в Армении и президент Азербайджана Ильхам Алиев, который во время телевизионной передачи отметил, что на нынешнее руководство в Ереване пытаются воздействовать «плохие советники» из европейских стран. И в этом есть действительно большая доля правды.

Ведь буквально 5 декабря Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян полетел в Вашингтон, где встретился с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер. Обсудили они там как раз тему не просто оборонного сотрудничества, но и дальнейшего сближения РА с НАТО и вопросы поставок вооружений для «защиты суверенитета».

И всё это происходит на фоне того, что армянское правительство вновь отказалось от совместных мероприятий в рамках ОДКБ, показав тем самым еще раз свои геополитические предпочтения.

Что же касается поставок военной техники, то Париж чуть ли не принудительно навязывает Еревану свою устаревшую технику. Месяц назад через порты и территорию Грузии уже были поставлены в Армению 24 легких броневиков типа Bastion, от которых до этого отказались украинцы из-за их тонкой брони и слабого вооружения.

Но во Франции на этом не успокаиваются и собираются выслать еще одну такую партию уже из 26 броневиков этого же типа. Об этом сообщили сенаторы в своём докладе, опубликованном 2 декабря на сайте французского парламента.

В тексте указывается, что правительство Армении уже подписало контракт на покупку трёх французских радаров GM200, а также прорабатывается вопрос об оформлении сделки по приобретению еще и зенитно-ракетных комплексов MISTRAL 3.

Члены Сената даже потребовали от министров ускорить процесс передачи Еревану французских САУ Caesar для того, «чтобы не повторить ошибок, допущенных в Украине, и не задерживать поставки необходимой техники».

То есть парламентарии сознательно делают прямые параллели с «незалежной», априори предполагая и закладывая в свои планы вероятность разрастания конфликта на Южном Кавказе.

«Нам необходимо оперативно реагировать на все запросы властей Армении относительно нужд артиллерии», – говорится в опубликованном материале верхней палаты парламента.

Получается, что в скором времени у Еревана появятся французские и европейские образцы военной техники, для которых существующие боеприпасы советского образца, хранящиеся на армейских складах, явно не подходят. Но при всём логистическом кошмаре армянским военным придётся завозить еще и натовские снаряды, и патроны, которые сейчас большой дефицит во всём альянсе.

К тому же нельзя всерьёз рассматривать полсотни легких броневиков и несколько десятков САУ Caesar в качестве реальной «защиты» от современных бронетанковых сил Азербайджана. Эту бутафорскую рухлядь, которая продемонстрировала свою неэффективность на полях СВО, надо рассматривать лишь как инструмент вмешательства Парижа, а вместе с ним и ЕС, во внутрирегиональные дела, а также как преднамеренную провокацию с целью подтолкнуть Баку к эскалации ситуации.

Этими действиями Франция и США умудрились всерьез оттолкнуть от себя Турцию и Азербайджан. В ответ на заявления Госдепа, Баку даже закрыл у себя ЮСАИД и принялся ликвидировать проамериканские НПО и СМИ, что только подлило масла в огонь. И теперь Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев стали такими твёрдыми сторонниками формата переговоров «3+3», то есть представителей Баку, Тбилиси, Еревана и Москвы, Анкары и Тегерана без вмешательства третьих держав.

Плюс вместо насильственного пробития Зангезурского коридора через Сюникский район южной Армении, на что так надеялись в Брюсселе, Лондоне и в Вашингтоне, азербайджанцы и турки резонно согласились на строительство обходного маршрута уже по территории Ирана. Ведь на Западе всерьез рассчитывали втянуть в военный конфликт из-за Зангезура еще и Тегеран, превратив столкновение в настоящую региональную войну.

Теперь, когда этого не получилось, полностью облинял и обесцветился пропагандистский инфраструктурный проект «Перекресток мира», предложенный Николом Пашиняном властям Грузии, Азербайджана и Турции.

По замыслу Еревана территория республики должна была стать после позорной и предательской сдачи Арцаха таким незаменимым логистическим, энергическим и даже геополитическим хабом, чтобы через свои земли пропускать полезные ископаемые из Азербайджана, Казахстана и республик Центральной Азии.

Но в Тбилиси очень прохладно приняли данный проект, так как правящий класс Грузии намерен осуществлять транспортировку товаров в рамках Транскаспийского пути по своей территории и не желает делиться с Ереваном объёмами грузоперевозок. А в Баку после соглашения с Тегераном о прокладке альтернативного транспортного маршрута не желают обсуждать развитие логистических путей на условиях Еревана.

«Первая реакция Азербайджана следующая: отныне они, кажется, больше не заинтересованы этим проектом, поскольку осуществляют связь с Ираном. Мы совсем не против, но это наше предложение», – признался Никол Пашинян еще в ноябре.

В ситуации полного бессилия министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян вынужден был презентовать этот логистический проект сначала главе Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассису, а затем уже председателю Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пией Каума в тщетной надежде заполучить политическую и финансовую поддержку.

Но сомнительно, что в ситуации незаинтересованности Баку и реальных экономических проблем, ЕС сейчас сможет выделить 500 миллионов евро для осуществления «Перекрестка мира».

Похоже, что после того как мирный договор всё-таки будет подписан, Армения в ситуации ухудшения отношений с Россией и в попытках быстро переориентироваться на Запад, окажется в еще более худшей геополитической ситуации, чем годом раньше, а именно изолированной и никому не нужной окраиной.

Несмотря на противодействие со стороны Европы и США в выигрыше в итоге остаются всё равно Азербайджан и Турция, хотя их экономическое и финансовое положение также не безоблачное. Да и положение остаётся шатким из-за мировой турбулентности и неизвестных последствий предвыборной кампании в Америке.

Поэтому Ильхам Алиев сейчас и выжимает максимальную выгоду из достигнутого успеха, надев на себя лавры победителя и объединителя страны. Именно в связи с этим им и объявлены досрочные президентские выборы, которые состоятся в феврале следующего года, чтобы ещё больше укрепить свои политические позиции внутри республики.

А это твёрдый признак того, что соглашение с Ереваном будет подписано в ближайшие недели или месяц, так как президент Азербайджана обязательно должен будет предстать вождём, который принёс долгожданный мир своему народу после окончательного отвоевания Нагорного Карабаха.