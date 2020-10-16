16.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Армения, Белоруссия, Политика, Россия, Украина, Экономика
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Армения себя убивает – военный эксперт


Отказ от отношений с Россией и разворот на Запад ведет постсоветские страны к разорению и уничтожению. Это уже показала Украина, сейчас демонстрирует Армения и Белоруссия.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил военный эксперт Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что западным странам не нужна промышленность и сильная экономика своих вассалов.

«На самом деле вы просто убьете себя и все. Вот сейчас убивает себя Армения, и что вы думаете, выстроились уже очереди в России на призывные пункты ее защищать? Вы полагаете, Россия до бесконечности будет вас обеспечивать, чтобы вы там щедро жили что-ли? Европе вы тоже даром не нужны. Много помогли литовцы и поляки Украине, много они там предприятий поставили? Управленцев своих пописывали, которые потырили все, что не крепко прибито и плохо лежит», – заявил Трухан.

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