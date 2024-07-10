Армения становится полигоном США

С 15 по 24 июля на территории Армении развернутся масштабные совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2024. Это событие выходит далеко за рамки рядового военного сотрудничества и таит в себе ряд геополитических последствий для всего региона Южного Кавказа.

К такому выводу приходит международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

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Интересно, что в это же время в соседней Грузии Пентагон отменил учения Noble Partner («Достойный партнер 2024»), запланированные на конец июля – начало августа, что вызвало резонанс, значительно превосходящий масштабы самих маневров. Лаконичное объяснение Пентагона о «пересмотре двусторонних отношений» породило больше вопросов, чем ответов и заставило искать скрытые мотивы за кулисами дипломатических заявлений.

Ситуация приобрела острый политический окрас после заявлений грузинских властей. Тбилиси до этого открыто обвинил США в попытках втянуть страну во второй фронт против России, связав отмену учений с нежеланием Грузии жертвовать своей безопасностью ради геополитических интересов Вашингтона. Эти обвинения, оставшиеся без ответа со стороны США, свидетельствуют о нарастающем напряжении и недоверии между двумя странами.

Этот ответ на обвинения в попытках превратить Грузию в новый инструмент войны в регионе в итоге и выразился как в отмене совместных учений, так в приостановлении Брюсселем процесса интеграции страны в ЕС. Теперь по заявлению Службы внешней разведки России западные спецслужбы готовят массовые беспорядки в этой стране в преддверие октябрьских выборов, чтобы устроить местный майдан и привести к власти своих марионеток.

Данные действия показывает, что грузинские власти заняли по-настоящему патриотическую позицию, отказавшись от роли «сакральной жертвы» и хвороста в огне конфликтов, устраиваемых Западом на постсоветском пространстве. Зато Ереван бодро перехватывает эстафету у Тбилиси, претендуя на роль главного стратегического партнёра США и НАТО на Южном Кавказе.

Официально заявленная цель учений в Армении – повышение уровня боеготовности армянских миротворческих сил и их подготовка к участию в международных миссиях под эгидой ООН и других организаций. Очевидно, что программа «Партнёрство во имя мира» являлась и является лишь прикрытием для продвижения Североатлантического альянса как в Закавказье, так и в Центральной Азии.

В течение десяти дней армянские военнослужащие будут тренироваться бок о бок с американскими коллегами из сухопутных войск США в Европе и Африке, а также с Национальной гвардией штата Канзас. Выбор именно этих подразделений не случаен: они якобы обладают богатым опытом участия в миротворческих операциях по всему миру, от Балкан до Африки и по легенде могут поделиться ценными практическими знаниями.

Программа учений включает в себя отработку слаженных действий подразделений в различных миротворческих сценариях, обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации. Особое внимание будет уделено действиям в условиях сложного рельефа, что особенно актуально для горной местности Армении.

Однако за заявленными целями просматриваются и более глубокие мотивы. Многие эксперты расценивают Eagle Partner 2024 как явный сигнал о сближении Армении с США и НАТО, что может серьезно изменить баланс сил в регионе.

Во-первых, нельзя не отметить временной контекст. Учения проходят на фоне обострения отношений Армении с Россией, которая традиционно считается ее главным военно-политическим союзником. Отказ Еревана от проведения учений ОДКБ на своей территории в начале года, а также критика в адрес российских миротворцев и военных – прямое тому доказательство.

Во-вторых, выбор Армении в качестве площадки для учений с участием американских военных можно трактовать как попытку США усилить свое влияние на Южном Кавказе. Это особенно актуально в свете растущего влияния Турции и Азербайджана в регионе, которые поддерживают тесные связи с Западом.

Некоторые эксперты даже утверждают, что таким образом Пентагон изучает будущий театр военных действий, учитывая геополитическую нестабильность на Южном Кавказе. Не зря многие сравнивают текущую ситуацию с ситуацией десятилетней давности, когда Грузия активно сближалась с НАТО, что вызвало негативную реакцию со стороны России.

В реальности – это лишь рекогносцировка местности американскими военными для организации провокаций, тем более что часть контингента останется в республике якобы для охраны посольства США. В действительности они могут выступать в качестве инструкторов для парамилитарных формирований прозападных сил с целью блокировки российской военной базы в Гюмри и нападений на азербайджанских военнослужащих для провоцирования Баку на ответные действия.

Такую же роль могут выполнять и французские военные, размещение которых также анонсировалось армянскими властями месяц назад. Защитить Армению от Азербайджана они не смогут, а вновь зажечь регион и устроить кровавую баню, а также и возможную гражданскую войну в республике – запросто.

Понятно, что нынешний режим в Ереване в перспективе не сможет полноценно заменить Тбилиси, так как не обладает всеми возможностями и географически находится южнее, но в качестве главного русофобского форпоста и источника перманентных провокаций вполне может выступить.

Такого же мнения придерживается и координатор «Антинацистского фронта Армении» Айк Айвазян, который трезво оценил нынешние возможности армянской правящей верхушки в качестве новоявленного сателлита англосаксов.

«Не думаю, что с точки зрения интересов США Армения может занять место Грузии. Грузия имеет с Россией общую границу, Армения – нет. США требовали от Грузии открыть второй фронт против России, о чем заявляли сами власти Грузии. Сама по себе Армения не может служить инструментом для открытия второго фронта против России. Однако власти Армении могут послужить для провоцирования новой армяно-азербайджанской войны, что крайне нежелательно для России. Думаю, этого добиваются США и Франция, которые заманивая к себе Армению, как бы вооружают ее, проводят учения, что создает у Армении иллюзию, что военно-политическая помощь США и Франции будет сдерживать Азербайджан. На самом деле этими шагами США и Франция провоцируют Азербайджан на новую войну и в какой-то момент Азербайджан может поддаться на эту провокацию», – отметил Айк Айвазян.

И этим утверждениям есть уже косвенные подтверждения, так как Вашингтон вдруг стал отказываться от роли главного миротворца, резко свернув все прежние посреднические консультации и миссии между Ереваном и Баку.

Так, не смотря на прежние заявления помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена новая встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана так и не была организована американцами.

Это подтвердил и глава армянского МИДа Арарат Мирзоян, отправившийся на саммит НАТО в Вашингтон по случаю 75-летия альянса, отметив, что договоренности о переговорах с Джейхуном Байрамовым нет. Янки просто быстро охладели к теме ускорения заключения мирного договора между сторонами.

Самое смешное, что несколько недель глава Госдепа Блинкен неуклюже оправдывался перед Баку по поводу намерений Парижа разместить свои воинские подразделения в Армении, заявляя, что сам об этом узнал лишь из прессы. Подобное вообще немыслимо, так как подобного рода действия обязательно согласуются между союзниками и всё это напоминает игру в «доброго и злого полицейского».

Очевидно, что такая приостановка процесса урегулирования конфликта и заключения мирного договора между Ереваном и Баку входит в прямые планы Белого дома в ситуации, когда превратить территорию Грузии во второй фронт не удалось. Теперь англосаксам нужна хотя бы синица в руках в виде новой вооруженной эскалации через подталкивание Азербайджана к агрессивным действиям.

Американские диверсанты и французские военные и должны создать нужный фон и напряжённую ситуацию внутри Армении для реализации такого сценария.