Армения существует на карте мира только благодаря России, – генерал

15.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Такое государство как Армения существует на карте мира лишь благодаря России.

Об этом в эфире YouTube-канала «Русский Интерес» заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки в отставке, российский военный историк Леонид Решетников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если к власти придут силы, которые сейчас обвиняют Россию, то конец Армении вообще. От неё ничего не останется.

И вообще, не надо забывать, что слово-то «Армения» возродилось с Российской Империей, его не было. Оно было очень давно, столетия и столетия назад, и всё, что есть, что имеют армяне сейчас, это всё сделано с помощью России, благодаря её фактору, а потом – Советского Союза.

Хотя, Советский Союз, конечно, тогда передача большевиками части Западной Армении Турции, Карса, это, конечно, удар под дых был армянскому народу. Но в целом всё, что имеет Армения – это Россия, больше никто.

И если ещё одна какая-то сила, уже не улица, а переулок, придёт там к власти, то Армении просто конец, её не будет», – заявил Решетников.