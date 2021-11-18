Армению принуждают к капитуляции и приобщению к «тюркскому миру»

По данным на 17 ноября ситуация на границе между Арменией и Азербайджаном стабилизировалась, а боевые действия полностью прекратились, что стало результатом прямого вмешательства в конфликт в качестве посредника России. Тем не менее по-прежнему предпринимаются активные попытки прозападных сил и СМИ в самой Армении дискредитировать ОДКБ и Москву, которые якобы не соблюдают взятые на себя обязательства по обеспечению территориальной целостности республики.

В то же время стороны подсчитывают раненых и убитых, но судя по результатам приграничного конфликта, длившегося с 13 ноября до конца 16 ноября, преимущество и успех однозначно оказались на стороне Азербайджана. Собственно, уже никто не сомневается, что зачинателем столкновений был именно Баку, который несмотря на семерых погибших военнослужащих, по данным Еревана, в итоге захватил 40 квадратных километров армянских земель, а также два рубежа обороны.

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При этом журналисты и аналитики указывают на то, что перед главной атакой 15 и 16 ноября, основные азербайджанские силы сделали 50-километровый марш с мест своего дислоцирования, что даёт основания говорить о заранее спланированной операции Баку по проникновению вглубь территории Армении. Поэтому концентрация значительных сил вместе с хорошей оснащенностью и моральным духом во многом и обеспечили успех локального наступления.

Армянская сторона в свою очередь говорит пока лишь об одном убитом, а также о попавших в плен 13 и при этом до сих пор неизвестна судьба еще 24 человек. Но уже глава постоянной комиссии парламента Армении по внешним отношениям Эдуард Агарджанян озвучил полученную информацию, что в результате перестрелок за время стычек погибло 15 армянских военнослужащих. Правда, подтвердить пока её не может.

Возможно, что потери двух противоборствующих сторон еще выше, но не разглашаются, чтобы не вызвать отрицательной реакции среди общественности своих стран. Но так или иначе, Ильхам Алиев уже достиг в рамках нынешней эскалации определенного результата, так как заставил Никола Пашиняна оправдываться и заявлять о приверженности мирному процессу и подписанию соглашения по делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном.

Дело в том, что Баку в качестве главной причины периодических столкновений за последние полгода на границе двух республик после получения обратно ряда районов в результате победы во второй Карабахской войне приводит отсутствие окончательной демаркации рубежей вдоль бывшей административной границы двух советских республик. В связи с этим якобы и невозможно точно определить принадлежность тех или иных спорных участков.

Кроме этого, азербайджанская сторона обвиняет армянскую в том, что она избегает подписания окончательного мирного соглашения и договора о делимитации и демаркации границ. В действительности, конечно, целью локального наступления в Сюникской области было подвигнуть нынешнее прозападное руководство в Ереване на выполнение прежнего соглашения о запуске Зангезурского коридора через территорию Армении, который соединил бы сухопутно Турцию с Азербайджаном.

И похоже эта задумка Анкары и Баку силой оружия склонить правящую верхушку в Ереване к данному решению сработала, так как Никол Пашинян уже начал обрабатывать депутатский корпус и общественность о необходимости идти на уступки Азербайджану и Турции. Так, во время правительственного часа в парламенте 17 ноября он посетовал на отсутствие поддержки со стороны мировой общественности якобы из-за воинственного и бескомпромиссного настроя многих армян, не готовых отдавать свои земли.

«Потому что наша позиция не воспринималось международным сообществом и наоборот. Мы все были привержены решению карабахского вопроса в пользу армян. Но международное сообщество интересовало не это, а решение. То же касается и процесса демаркации и делимитации. Международное сообщество говорит и нам, и Азербайджану: хватит раз в неделю говорить о нарушении режима прекращения огня, агрессии, обвинять друг друга. Договаривайтесь друг с другом, мы устали, у нас много проблем. Почему вам кажется, что весь мир должен жить вашими заботами и проблемами? Живите ими сами. Так же было и 5 лет назад, и 10 лет назад», – отметил Пашинян, вспоминая предыдущее поражение в Карабахе и проецируя его на нынешние события.

В пользу именно этого пораженческого и соглашательского варианта говорит и то обстоятельство, что правящая партия заблокировала предложение оппозиции организовать срочные слушания в парламенте и обсудить ситуацию на восточной границе республики. Ясно, что прозападное большинство просто не хочет никаких дискуссий. В связи с этим депутатские группы, выступающие против Пашиняна бойкотировали в среду заседание парламента, а блок «Армения» потребовал отставки премьер-министра и формирования нового правительства.

Но в этом вопросе премьер-министр от прозападной партии «Гражданский договор», склоняя своих сторонников к признанию очередного поражения, явно лукавит. Так как как отвернулось и не поддержало Армению в Карабахском и нынешнем конфликте не пресловутое «международное», а именно американское и европейское «сообщество». В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен, не только не осудил явного агрессора, а призвал, прикрываясь миротворческой риторикой, обе стороны сесть за стол переговоров и фактически согласиться на условия Баку.

«Как отмечается в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 15 ноября, недавний рост напряженности между Арменией и Азербайджаном подчеркивает необходимость всеобъемлющего решения на долгосрочной основе путем переговоров всех имеющихся проблем, касающихся и являющихся последствиями из нагорно-карабахского конфликта», – послал недвусмысленный месседж Еревану руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Еще более определеннее высказался ряд депутатов Европарламента, отвечающих за южно-кавказское направление, несмотря на попытку официальной армянской пропаганды подать их заявление как поддержку позиции нынешнего руководства республики. Так, в своем обращении

глава делегации по отношениям с Южным Кавказом Марина Кальюранд, постоянный докладчик ЕП по Армении Андрей Ковачев и постоянный докладчик ЕП по Азербайджану Желяна Зовко делают упор на «взаимовыгодном совместном экономическом использовании» Зангезурского коридора и других маршрутов.

«Мы поддерживаем и призываем к открытию экономических и транспортных связей, как это предусмотрено в соглашении о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, что было бы очень выгодно для всего региона. Это включает открытие связи между западными регионами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой», – призывают армянскую элиту к прагматичности циничные евродепутаты.

По сути, Еревану предлагают стать частью нового «тюркского мира». Да это и понятно, так как с самого начала было ясно, что «тюркский мир» и создаваемая Организация тюркских государств, являются проектом Запада и национальные интересы какой-то маленькой Армении, оказавшейся на пути осуществления масштабного плана по экспансии Турции на восток через Азербайджан в Центральную Азию, никто в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне учитывать не будет.

Поэтому поставленный американцами у власти Никол Пашинян поэтапно сдавал одну позицию за другой, обеспечив демонтаж буферного Арцаха и допустив азербайджано-турецкие войска на территорию уже исконной Армении. А вместо мобилизации всех воинских частей и организации отпора устроил провокационный спектакль с устным обращением секретаря Совбеза республики о помощи к России и ОДКБ.

Локальный конфликт показал, что Ереван и не собирался оказывать упорное сопротивление, с самого начала был настроен на компромисс с Баку, а данную неудачу представил как подтверждение и обоснование необходимости договариваться с напавшей стороной по сути на условиях Анкары.

Эта военная и политическая капитуляция – итог всей прежней политики Еревана, который движется в фарватере ЕС и США. И наоборот, то, что Армения еще существует, как и часть Нагорного Карабаха – непосредственный результат участия и поддержки со стороны России. Как выясняется теперь, то что азербайджанская армия прекратила наступление и боевые действия в первую очередь из-за переброски российских войск из Гюмри на восточный фронт.

Об этом сообщил на своём Telegram-канале WarGonzo Семён Пегов, заявив, что бойцы 102-й российской военной базы фактически стали живым щитом, который помог обеспечить режим прекращения огня между Арменией и Азербайджаном.

«Фактически, это остановило очередную попытку масштабной вооруженной агрессии со стороны Баку. Стрелять по российским военным или вести артиллерийский огонь в непосредственной близости от них – азербайджанцы не рискуют», – отмечает журналист.

Народ Армении в результате этих драматических событий должен осознать, что его спасут не постоянные территориальные уступки и политика умиротворения агрессора, как и следование рекомендациям Вашингтона и Брюсселя, а укрепление военного и политического Союза с Россией. Но пока у власти нынешний режим, заключение позорного и невыгодного соглашения с противником просто неизбежно, как и новая череда поражений и предательств. Как бы не пришлось учить в связи с этим турецкий язык…