Армению ждет судьба Украины

Владимир Гладков.  
04.10.2023 11:39
  (Мск) , Москва
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Азербайджан, Армения, Дзен, Политика, Россия, Украина


Утрату контроля Еревана над нагорным Карабахом будут конвертировать в обиду армян на Россию.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Утрату контроля Еревана над нагорным Карабахом будут конвертировать в обиду армян на Россию. Об...

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«В Ереване, Москве и ещё ряде столиц доминирующая эмоция – это разочарование. Потому что целый этнос, армянский, сейчас испытывает сильный коллективный диссонанс. Не только на территории Армении и Карабаха, но и на территории других государств, где существуют армянские диаспоры.

Мы видим, что это разочарование будет канализировано в сторону выхода из ОДКБ, выдавливания российской базы с территории Армении, и заполнения этих образовавшихся пустот американскими военными.

Это то, что видно, очевидно, и к чему руководство Армении на данном этапе ведёт. Ценой формирования серьёзного комплекса обиды по отношению к России со стороны армянского сообщества. Опасностей и рисков здесь очень много.

Думаю, с течением времени будет выстроен такой ряд: Россия не смогла помочь православной Сербии, православной Грузии, православной Украине и православной Армении. Этот тезис будет положен в основу дискредитации действий руководства России на ближайшее время.

Демоническая гениальность оппонентов России состоит в том, что они смогли перевести стрелки вины с Пашиняна, который и организовал всю эту ситуацию, на Россию. Но вопрос в том, удастся ли довести до конца», – сказал Мухин.

Он подчеркнул, что без России армянская государственность будет уничтожена по украинскому образцу.

«Но когда ложный тезис формирует политическую реальность, это всегда проблема на будущее. Это вам расскажут жители Приднестровья, Донбасса, и так далее.

С одной стороны, США заинтересованы в том, чтобы там образовалось их военное присутствие. С другой стороны, брать на себя ответственность за эту страну они не намерены. Поэтому в конце концов будет то, что произошло с Украиной – тотальное разрушение армянской государственности, если в обществе не сработает инстинкт самосохранения», – подытожил Мухин.

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