Армению ждет судьба Украины

Утрату контроля Еревана над нагорным Карабахом будут конвертировать в обиду армян на Россию.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Ереване, Москве и ещё ряде столиц доминирующая эмоция – это разочарование. Потому что целый этнос, армянский, сейчас испытывает сильный коллективный диссонанс. Не только на территории Армении и Карабаха, но и на территории других государств, где существуют армянские диаспоры.

Мы видим, что это разочарование будет канализировано в сторону выхода из ОДКБ, выдавливания российской базы с территории Армении, и заполнения этих образовавшихся пустот американскими военными.

Это то, что видно, очевидно, и к чему руководство Армении на данном этапе ведёт. Ценой формирования серьёзного комплекса обиды по отношению к России со стороны армянского сообщества. Опасностей и рисков здесь очень много.

Думаю, с течением времени будет выстроен такой ряд: Россия не смогла помочь православной Сербии, православной Грузии, православной Украине и православной Армении. Этот тезис будет положен в основу дискредитации действий руководства России на ближайшее время.

Демоническая гениальность оппонентов России состоит в том, что они смогли перевести стрелки вины с Пашиняна, который и организовал всю эту ситуацию, на Россию. Но вопрос в том, удастся ли довести до конца», – сказал Мухин.