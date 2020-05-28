Армии ЛДНР сдержат наступление Украины – Бородай

28.05.2020, Москва, Максим Карпенко

У армий ДНР и ЛНР есть существенные проблемы с обороноспособностью, но это не говорит о том, что в случае наступления украинской армии удастся легко одержать победу.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бородай раскритиковал недавнее интервью экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону, заявив, что бывший командир ополченцев значительно принизил способности вооруженных сил ДНР.

«Для той же украинской разведки, для СБУ, для ГУР никаких секретов, что из себя представляет Народная милиция ДНР и ЛНР на сегодняшний день нет. Как вы понимаете, Донецк и Луганск переполнены агентурой, на фронте все видно, фиксируется, понятно, где стоят какие батареи и вообще, где что есть. Какова боеспособность тоже понятно более менее.

Но я хочу сказать, что он ее действительно в пропагандистском пафосе существенно принижает, на мой взгляд. Да, проблемы есть существенные. Такие же проблемы есть и с противоположной стороны, со стороны противника. Проблемы есть, но я совершенно не готов сказать, что в случае массированного наступления украинских войск, корпуса Народной милиции как-то растеряются, побегут и сдадутся без сопротивления. Это, мягко выражаясь, будет не так.

Да, проблемы будут большие, проблемы серьезные. В любой армии, которая ведет окопную войну, тем более, что тылы слабенькие очень у обоих республик, да и территория, собственно, невелика. Ее проехать можно из конца в конец за очень скромный промежуток времени на технике. Есть существенные проблемы у обороноспособности республик, это правда. Аналогичные проблемы есть с противоположной стороны», – заявил Бородай.