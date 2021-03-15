«Армии РФ нужно менее суток». ВСУ готовы к наступлению, но боятся русских

15.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Украинские войска готовы начать наступление на республики Донбасса и ждут лишь соответствующего приказа.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», киевской интернет-газете «Страна» заявил источник в министерстве обороны Украины.

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По его словам, в Генштабе разработано несколько вариантов развития событий, под которые готовы несколько основных планов.

«Сейчас на стороне ВСУ есть серьезное преимущество. Личного состава больше, вооружение лучше, обеспечение войск тоже. В Генштабе внимательно изучали опыт недавней войны в Карабахе, особенно по действиям современных беспилотников. Которые уже есть на вооружении ВСУ. То есть сейчас в наличии все условия, чтобы вернуть Украине значительную часть неподконтрольных территорий. Нужен лишь приказ главнокомандующего на наступление», – сказал собеседник.

Впрочем, есть и резервный план, который предусматривает вступление в боевые действия российских подразделений.

«В этом случае наступление ВСУ будет остановлено. С большой долей вероятности затем придется отводить войска, чтоб не повторились котлы», – считают в украинском оборонном ведомстве.

Там также говорят, что вмешательство России, исходя из имеющихся данных, выглядит очень вероятным.

«Уже сейчас на Донбассе действуют российские станции РЭБ – радиоэлектронной борьбы. На границе с Донбассом размещены несколько крупных подразделений российской армии. В том числе с тяжелой техникой и артиллерией. По нашим оценкам, для боевого развертывания и ввода в действия на Донбассе армии РФ нужно менее суток», – говорит источник.

При этом наступление со стороны ЛДНР он считает маловероятным.

«Кроме того, судя по имеющейся информации, в том числе и из открытых источников, если Россия и решит начать масштабную войну с Украиной, то наступать она будет не на наши укрепленные позиции на Донбассе, а попытается встречными ударами из Крыма и Белгорода рассечь страну на две части. При одновременном ударе на Киев со стороны Брянска и, возможно, Беларуси. На данный момент такое открытое вторжение со стороны России выглядит малореальным, но при военном планировании готовится надо ко всем возможным вариантам», – отметил собеседник в минобороны.