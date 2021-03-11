Армия ЦАР освободила от боевиков город Манга

11.03.2021, Москва, Максим Никифоров

Правительственная армия Центральноафриканской Республики (FACA) освободила от боевиков населенный пункт Манга.

Источники сообщают, что бойцы FACA вместе с союзниками установили контроль над населенным пунктом, который расположен в 30 км от города Бозум. Сообщается, что операция против боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) будет продолжена в муниципалитете Бавара в 60 километрах от Бозума.

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Правительственная армия продолжает наступление при поддержке союзников из Руанды и российских инструкторов, которых некоторые СМИ называют «ЧВК Вагнера». Они продолжают продвигаться к оси Бозум-Боссангоа, где все еще находятся боевики СРС. Правительственным силам удалось освободить от боевиков 25 городов за последние два месяца контрнаступления, сообщил ранее аналитик и политический обозреватель Серж Амаду.

Тем не менее, экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе не намерен сдаваться. Он взял на себя руководство отрядами боевиков СРС и пообещал радикалам оправдать оказанное ему доверие. Соответствующий документ был опубликован изданием Centrafrica.