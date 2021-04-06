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06.04.2021, Москва, Антон Самойлов
 
Африка, Дзен, Россия
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Армия ЦАР проводит зачистку города Декоа от боевиков


Армия Центральноафриканской Республики (FACA) проводит контртеррористическую операцию в городе Декоа. Военные республики расширяют контроль правительства над автомагистралью Сибю – Кага-Бандоро.

Поселение находится между городами Сибю и Кага-Бандоро, в 223 километрах от столицы страны Банги. Правительственные войска проводят операцию, в результате которой в Декоа будет обеспечена законность и безопасность местного населения.

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Первые сообщения об успехах армии в этом городе появились в середине января 2021 года. Тогда FACA также удалось освободить обширные территории на северо-востоке префектуры Кемо.

С этим городом связана печальная история гибели журналистов. В 2018 году сюда направлялись работники СМИ, но они попали на группировку вооруженных бандитов. В результате нападения погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

Знакомые с ситуацией эксперты сходятся во мнении, что произошедшая трагедия в африканской стране не является случайностью. По данным ООН, три года назад этот район являлся самым опасным на территории республики из-за действующих здесь бандитов. Однако журналисты по заданию олигарха Михаила Ходорковского были отправлены в опасную командировку без какой-либо подготовки и охраны, оформив туристические визы.

Сейчас ситуация в стране значительно улучшилась. Помимо Декоа, FACA провела успешные операции в нескольких десятках других городов. Правительственные войска вернули под контроль правительства обширные территории, а также освободили от боевиков важные транспортные развязки.

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